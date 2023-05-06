США готовятся вооружить Тайвань по украинской схеме
Bloomberg: США поставят Тайваню вооружение на 500 млн долларов
США готовят к отправке вооружение для Тайваня на сумму 500 миллионов долларов. Военная помощь будет оказана по ускоренной процедуре, которая ранее применялась для поставок оружия на Украину, пишет Bloomberg.
"Пакет будет включать в себя отправку существующих запасов американского оружия или вспомогательного оборудования", — сообщает издание.
Причиной столь скорой поставки называется обеспокоенность американской администрации и её союзников темпами военной модернизации Китая, который якобы планирует захватить Тайвань. Как указывают журналисты, подобная поставка может разозлить Пекин и подорвать усилия Джо Байдена по восстановлению стабильности контактов с КНР.
Ранее сообщалось, что Тайвань закупит 400 антикорабельных ракет у корпорации Boeing. Поставки тактических ракет Harpoon будут проходить в рамках решения о продаже оружия острову, которое Конгресс США принял в 2020 году.