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6 мая, 02:03

США готовятся вооружить Тайвань по украинской схеме

Bloomberg: США поставят Тайваню вооружение на 500 млн долларов

США готовят к отправке вооружение для Тайваня на сумму 500 миллионов долларов. Военная помощь будет оказана по ускоренной процедуре, которая ранее применялась для поставок оружия на Украину, пишет Bloomberg.

"Пакет будет включать в себя отправку существующих запасов американского оружия или вспомогательного оборудования", — сообщает издание.

Причиной столь скорой поставки называется обеспокоенность американской администрации и её союзников темпами военной модернизации Китая, который якобы планирует захватить Тайвань. Как указывают журналисты, подобная поставка может разозлить Пекин и подорвать усилия Джо Байдена по восстановлению стабильности контактов с КНР.

В США хотят возобновить военные контакты с Китаем, организовав встречу министров обороны

В США хотят возобновить военные контакты с Китаем, организовав встречу министров обороны

Ранее сообщалось, что Тайвань закупит 400 антикорабельных ракет у корпорации Boeing. Поставки тактических ракет Harpoon будут проходить в рамках решения о продаже оружия острову, которое Конгресс США принял в 2020 году.

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U.S. Department

Ольга Платонова
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