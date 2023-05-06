США готовятся вооружить Тайвань по украинской схеме

США готовят к отправке вооружение для Тайваня на сумму 500 миллионов долларов. Военная помощь будет оказана по ускоренной процедуре, которая ранее применялась для поставок оружия на Украину, пишет Bloomberg.

"Пакет будет включать в себя отправку существующих запасов американского оружия или вспомогательного оборудования", — сообщает издание.

Причиной столь скорой поставки называется обеспокоенность американской администрации и её союзников темпами военной модернизации Китая, который якобы планирует захватить Тайвань. Как указывают журналисты, подобная поставка может разозлить Пекин и подорвать усилия Джо Байдена по восстановлению стабильности контактов с КНР.