В США хотят возобновить военные контакты с Китаем, организовав встречу министров обороны
Bloomberg: Пентагон пытается организовать встречу министров обороны США и Китая
Администрация президента США Джо Байдена вновь пытается возобновить военные контакты с Китаем, утверждает Bloomberg. Они были прерваны после того, как китайский аэростат был сбит в небе над Америкой.
По информации агентства, Пентагон стремится организовать встречу министра обороны США Ллойда Остина и его китайского коллеги Ли Шанфу во время азиатского саммита по безопасности "Диалог Шангри-Ла", который пройдёт в начале июня в Сингапуре.
"Если Пекин согласится, встреча между Остином и Ли станет самой важной личной встречей между двумя сторонами с тех пор, как предполагаемый китайский шпионский шар пролетел над США в феврале и отправил отношения на новый уровень", — пишет Bloomberg.
Напомним, в начале февраля американские военные сбили китайский аэростат в небе над Атлантикой. В Китае заявляли, что это гражданский воздушный объект, случайно отклонившийся от курса из-за ветра и зашедший в воздушное пространство США. Пекин сделал Вашингтону представление и выразил решительный протест. Кроме того, в КНР заявили, что США нанесли ущерб отношениям двух стран из-за уничтожения аэростата.
Twitter / Secretary of Defense Lloyd J. Austin III