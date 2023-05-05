В США хотят возобновить военные контакты с Китаем, организовав встречу министров обороны

Администрация президента США Джо Байдена вновь пытается возобновить военные контакты с Китаем, утверждает Bloomberg. Они были прерваны после того, как китайский аэростат был сбит в небе над Америкой.

По информации агентства, Пентагон стремится организовать встречу министра обороны США Ллойда Остина и его китайского коллеги Ли Шанфу во время азиатского саммита по безопасности "Диалог Шангри-Ла", который пройдёт в начале июня в Сингапуре.