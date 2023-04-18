США могут ввести беспрецедентные меры ради сдерживания развития Китая, пишут СМИ

Америка в конце апреля может заявить о беспрецедентных мерах в отношении своих инвестиций в КНР, сообщает Politico. По данным СМИ, такие шаги обоснованы сдерживанием технологического и военного подъёма Пекина.

Газета уточняет, что администрация лидера Соединённых Штатов Джо Байдена определилась с содержанием ожидаемого исполнительного указа и уже уведомила об этом Торговую палату. После принятия ограничений организации должны оповещать правительство США о новых инвестициях в технологические фирмы КНР. Издание отмечает, что под запрет могут попасть несколько сделок в критически важных сферах, в частности, в области микрочипов.

"Мы хотим удостовериться, что делаем всё правильно. Мы хотим быть уверены, что обсудили всё с союзниками, с представителями промышленности, уже после чего приступим к стандартным процедурам в работе над указом, как то предписывают правила", — отметил представитель администрации США.