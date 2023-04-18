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18 апреля, 17:45

США могут ввести беспрецедентные меры ради сдерживания развития Китая, пишут СМИ

Politico: Америка может ввести беспрецедентные меры в адрес инвестиций в КНР

Америка в конце апреля может заявить о беспрецедентных мерах в отношении своих инвестиций в КНР, сообщает Politico. По данным СМИ, такие шаги обоснованы сдерживанием технологического и военного подъёма Пекина.

Газета уточняет, что администрация лидера Соединённых Штатов Джо Байдена определилась с содержанием ожидаемого исполнительного указа и уже уведомила об этом Торговую палату. После принятия ограничений организации должны оповещать правительство США о новых инвестициях в технологические фирмы КНР. Издание отмечает, что под запрет могут попасть несколько сделок в критически важных сферах, в частности, в области микрочипов.

"Мы хотим удостовериться, что делаем всё правильно. Мы хотим быть уверены, что обсудили всё с союзниками, с представителями промышленности, уже после чего приступим к стандартным процедурам в работе над указом, как то предписывают правила", — отметил представитель администрации США.

При этом США также думают над запретом использования TikTok и увеличением торговых тарифов для Китая.

В США предупредили об опасности союза России и КНР

В США предупредили об опасности союза России и КНР

Ранее Лайф писал, что Китай не хочет принимать госсекретаря США Блинкена из-за опасений по поводу шара-шпиона. Напомним, в начале февраля американские военные сбили китайский аэростат в небе над Атлантикой. В Китае заявляли, что это гражданский воздушный объект, случайно отклонившийся от курса из-за ветра и зашедший в воздушное пространство США. Пекин сделал Вашингтону представление и выразил решительный протест. Кроме того, в КНР заявили, что США нанесли ущерб отношениям двух стран из-за уничтожения аэростата.

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Никита Осипов
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