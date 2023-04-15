СМИ узнали, почему в Китае не ждут Блинкена

Китай не собирается приглашать госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин, опасаясь, что ФБР предаст огласке результаты расследования, касающиеся разведывательного аэростата, который был сбит военными Штатов в феврале. Об этом пишет Financial Times.

"Четыре человека, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что Китай заявил США, что не готов выбрать новую дату для поездки, которую Блинкен отменил в феврале, в то время остаётся неясным, что администрация президента США Джо Байдена будет делать с отчётом", — утверждает издание, ссылаясь на источники.

По его данным, китайские чиновники опасаются, что администрация Штатов представит не только отчёт, но и вещественные доказательства с аэростата, а выводы могут вскрыться, когда Блинкен приедет в Поднебесную. Об этом глава МИД КНР Цинь Ган пытался поговорить с американцами на форуме "Развитие Китая" в марте в Пекине, о чём свидетельствуют три источника, знающие детали встречи. По словам министра, расследование ФБР — ещё один пример проблем, которые мешают наладить отношения между Китаем и США.