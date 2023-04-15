СМИ узнали, почему в Китае не ждут Блинкена
FT: Китай не хочет принимать Блинкена из-за опасений по поводу шара-шпиона
Китай не собирается приглашать госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин, опасаясь, что ФБР предаст огласке результаты расследования, касающиеся разведывательного аэростата, который был сбит военными Штатов в феврале. Об этом пишет Financial Times.
"Четыре человека, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что Китай заявил США, что не готов выбрать новую дату для поездки, которую Блинкен отменил в феврале, в то время остаётся неясным, что администрация президента США Джо Байдена будет делать с отчётом", — утверждает издание, ссылаясь на источники.
По его данным, китайские чиновники опасаются, что администрация Штатов представит не только отчёт, но и вещественные доказательства с аэростата, а выводы могут вскрыться, когда Блинкен приедет в Поднебесную. Об этом глава МИД КНР Цинь Ган пытался поговорить с американцами на форуме "Развитие Китая" в марте в Пекине, о чём свидетельствуют три источника, знающие детали встречи. По словам министра, расследование ФБР — ещё один пример проблем, которые мешают наладить отношения между Китаем и США.
По данным газеты, некоторым чиновникам в Штатах очень хочется обнародовать доказательства того, что воздушный шар и правда вёл наблюдение, а от Конгресса стоит ожидать решения об обнародовании выводов ФБР. Ещё одна причина нежелания видеть Блинкена в Китае связана со встречей американских законодателей, включая спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, с главой администрации Тайваня Цай Инвэнем. В диппредставительстве подчеркнули, что Китай может усомниться в независимости, открытости и прозрачности расследования ФБР.
Напомним, в начале февраля американские военные сбили китайский аэростат в небе над Атлантикой. В Китае заявляли, что это гражданский воздушный объект, случайно отклонившийся от курса из-за ветра и зашедший в воздушное пространство США. Пекин сделал Вашингтону представление и выразил решительный протест. Кроме того, в КНР заявили, что США нанесли ущерб отношениям двух стран из-за уничтожения аэростата.
ТАСС \ AP \ Virginia Mayo