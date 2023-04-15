В США предупредили об опасности союза России и КНР

США теряют влияние в мире из-за наблюдаемой тенденции к фрагментации, считает бывший американский министр финансов Лоуренс Саммерс. По его словам, ранее нейтральные страны теперь переходят на сторону новых союзов, а объединение России, Китая и Ближнего Востока может угрожать гегемонии Вашингтона из-за его редеющей "стороны истории".

"В мире растёт признание фрагментации, и — что, возможно, ещё более тревожно — я думаю, растет ощущение того, что мы стали не лучшей частью мира, с которой другим не хочется ассоциировать себя", — сказал он в беседе с Bloomberg.

Он отметил, что всё это несёт угрозу для США и союзников. К примеру, недавнее решение ОПЕК+ сократить добычу нефти усложнит для Запада вопрос борьбы с инфляцией. В конце концов, если Бреттон-Вудская система не сможет принести миру значительных результатов, то "будут предложены альтернативы".

В качестве возможных причин происходящего бывший министр видит, по всей видимости, подход США к внешней политике. Он привёл в пример свой разговор с представителем одной из развивающихся стран, случившийся на последней встрече глав мировых финансов в Вашингтоне.

"Кто-то из развивающейся страны сказал мне: "То, что мы получаем от Китая, — это аэропорт. То, что мы получаем от Соединенных Штатов, — это поучения", — добавил Саммерс.