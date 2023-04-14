КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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14 апреля, 16:24

В США заговорили о грядущей победе РФ в конфликте на Украине и катастрофе в Америке

Экс-офицер ВМС США предрёк Вашингтону катастрофу из-за Украины

Для Вашингтона ситуация на Украине приобретает катастрофический характер, а мир ждут большие перемены. Об этом написал бывший офицер ВМС США Байрон Кинг в статье для The Daily Reckoning.

Автор материала сослался на новости о слитых секретных документах Пентагона. Согласно им, России уже предрекают победу в конфликте, считает он.

"Военные эксперты в Вашингтоне почти предсказывают, что Россия должна победить, а Украина проиграть. И что это значит для вас? Что ж, мир вот-вот изменится, я имею в виду большие перемены", — написал Кинг.

Он также назвал утечку секретных документов Пентагона "вскрытием умирающего военно-политического организма" без шансов на выживание. По его мнению, жителям США надо готовиться к масштабной геостратегической катастрофе, которая несравнима с конфликтами в Афганистане и Вьетнаме.

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Отставной американский офицер считает, что НАТО и США не способны достичь объёмов военно-промышленной базы, которые РФ может обеспечивать постоянно.

Ранее обозреватель Брэдли Девлин в статье для The American Conservative заявил, что утечка секретных документов Минобороны США свидетельствует о том, что Украина — это "тонущий корабль".

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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