Утечка секретных документов Минобороны США свидетельствует о том, что Украина — это корабль и он тонет. Об этом заявил обозреватель Брэдли Девлин в статье для The American Conservative.

Девлин отметил, что все "небольшие расходы" Запада на Украину продолжают расти. Так, по состоянию на январь 2023 года Киеву выделили свыше 75 миллионов долларов, а на военные нужды дали ещё больше. По словам обозревателя, утечка документов говорит о том, что политики, военные лидеры и разведчики США признают, что "победа Украины совсем не бесспорна и становится всё более маловероятной".