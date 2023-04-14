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14 апреля, 05:56

В США после слива документов Пентагона признали, что украинский корабль тонет

ТАС: Утечка документов Пентагона говорит о том, что украинский корабль тонет

Утечка секретных документов Минобороны США свидетельствует о том, что Украина — это корабль и он тонет. Об этом заявил обозреватель Брэдли Девлин в статье для The American Conservative.

Журналист привёл слова, которые приписывают одному из отцов-основателей США Бенджамину Франклину: "Небольшая течь потопит большой корабль". Девлин призвал американских чиновников отнестись к этой мудрости со всей серьёзностью.

"Утечка информации США предполагает, что украинское судно тонет. <…> Это не маленькая утечка, а Украина — не огромный корабль", — подчеркнул он.

Девлин отметил, что все "небольшие расходы" Запада на Украину продолжают расти. Так, по состоянию на январь 2023 года Киеву выделили свыше 75 миллионов долларов, а на военные нужды дали ещё больше. По словам обозревателя, утечка документов говорит о том, что политики, военные лидеры и разведчики США признают, что "победа Украины совсем не бесспорна и становится всё более маловероятной".

Подозреваемый в сливе данных Пентагона был "удручён" боями на Украине

Подозреваемый в сливе данных Пентагона был "удручён" боями на Украине

Лайф писал, что Пентагон проводит расследование масштабной утечки секретных данных о ситуации на Украине. В документах якобы в том числе раскрывается состояние ВСУ и время, необходимое на подготовку бригад. В Белом доме пока не знают, удалось ли купировать утечку секретных документов. Есть немало скептиков, не исключающих, что речь не об утечке секретных данных, а о тщательно подготовленной операции. Следователи считают, что источником утечки документов мог быть 21-летний лётчик из штата Массачусетс Джек Тейшейра.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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