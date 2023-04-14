Подозреваемый в сливе данных Пентагон был "удручён" боями на Украине
WP: Подозреваемый в раскрытии данных Пентагона был "удручён" конфликтом на Украине
Джек Даглас Тейшейра. Фото © WSJ
Американский военнослужащий Джек Даглас Тейшейра, которого арестовали по делу об утечке секретных документов Пентагона, был "удручён" из-за конфликта между Россией и Украиной. Об этом пишет газета Washington Post.
Такой вывод журналисты издания сделали после беседы со знакомыми 21-летнего Тейшейры. Эти люди читали публикуемые им в мессенджере Discord материалы. Один из них рассказал, что Тейшейра начал выкладывать секретные документы Пентагона примерно в феврале 2022 года сразу после начала российской специальной военной операции.
Лайф писал, что Пентагон проводит расследование масштабной утечки секретных данных о ситуации на Украине. В документах якобы в том числе раскрывается состояние ВСУ и время, необходимое на подготовку бригад. В Белом доме пока не знают, удалось ли купировать утечку секретных документов. Есть немало скептиков, не исключающих, что речь не об утечке секретных данных, а о тщательно подготовленной операции. Следователи считают, что источником утечки документов мог быть 21-летний лётчик из штата Массачусетс Джек Тейшейра.