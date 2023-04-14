Подозреваемый в сливе данных Пентагон был "удручён" боями на Украине

Американский военнослужащий Джек Даглас Тейшейра, которого арестовали по делу об утечке секретных документов Пентагона, был "удручён" из-за конфликта между Россией и Украиной. Об этом пишет газета Washington Post.

Такой вывод журналисты издания сделали после беседы со знакомыми 21-летнего Тейшейры. Эти люди читали публикуемые им в мессенджере Discord материалы. Один из них рассказал, что Тейшейра начал выкладывать секретные документы Пентагона примерно в феврале 2022 года сразу после начала российской специальной военной операции.