СМИ узнали подробности о подозреваемом в сливе секретных данных Пентагона

Подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона 21-летнего Джека Дагласа Тейшейру взяли на службу в сентябре 2019 года. Он числился в подразделении, которое занимается кибертранспортными системами. Об этом сообщает CNN со ссылкой на послужной список арестованного.

Как передаёт телеканал, это подразделение в том числе обеспечивает нормальную работу "обширной и глобальной коммуникационной сети" Военно-воздушных сил США. Тейшейра носит звание военнослужащего ВВС 1-го класса, оно третье в табеле о рангах этого вида вооружённых сил США. Молодой человек имеет медаль за достижения в ВВС. Это стандартная награда для американских военных, имеющих подобный срок службы.