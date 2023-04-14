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13 апреля, 21:15

СМИ узнали подробности о подозреваемом в сливе секретных данных Пентагона

CNN: Подозреваемого в утечке данных Пентагона взяли на службу в 2019 году

Подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона 21-летнего Джека Дагласа Тейшейру взяли на службу в сентябре 2019 года. Он числился в подразделении, которое занимается кибертранспортными системами. Об этом сообщает CNN со ссылкой на послужной список арестованного.

Как передаёт телеканал, это подразделение в том числе обеспечивает нормальную работу "обширной и глобальной коммуникационной сети" Военно-воздушных сил США. Тейшейра носит звание военнослужащего ВВС 1-го класса, оно третье в табеле о рангах этого вида вооружённых сил США. Молодой человек имеет медаль за достижения в ВВС. Это стандартная награда для американских военных, имеющих подобный срок службы.

В Пентагоне отказались комментировать утечку секретных документов

В Пентагоне отказались комментировать утечку секретных документов

Ранее Лайф писал, что, по мнению следователей, организатором утечки документов Пентагона мог быть член ВВС Нацгвардии США, 21-летний лётчик из штата Массачусетс Джек Тейшейра. Его арестовали.

Обложка ©

WSJ

Анатолий Симоненко
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