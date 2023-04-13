В Пентагоне отказались комментировать утечку секретных документов

Официальный представитель Минобороны США Патрик Райдер не стал комментировать слив секретных документов. Он объяснил это тем, что проводится уголовное расследование.

"Идёт расследование уголовного дела. По всему, что с этим связано, обращайтесь в Минюст и Федеральное бюро расследований", — сказал Райдер журналистам на брифинге.