В Пентагоне отказались комментировать утечку секретных документов
Официальный представитель Минобороны США Патрик Райдер не стал комментировать слив секретных документов. Он объяснил это тем, что проводится уголовное расследование.
"Идёт расследование уголовного дела. По всему, что с этим связано, обращайтесь в Минюст и Федеральное бюро расследований", — сказал Райдер журналистам на брифинге.
Он добавил, что не намерен обсуждать этот вопрос из-за возможных последствий для безопасности США.
Лайф писал, что Пентагон проводит расследование масштабной утечки секретных данных о ситуации на Украине. В документах якобы в том числе раскрывается состояние ВСУ и время, необходимое на подготовку бригад. В Белом доме пока не знают, удалось ли купировать утечку секретных документов. Есть немало скептиков, не исключающих, что речь не об утечке секретных данных, а о тщательно подготовленной операции. Следователи считают, что источником утечки документов мог быть 21-летний лётчик из штата Массачусетс Джек Тейшейра.
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