Турцию призвали выйти из НАТО
Турецкий адмирал в отставке Гюрдениз высказался за выход страны из НАТО
Наибольшая угроза для Турции сейчас исходит от Запада, поэтому Анкара должна принять решение о выходе из НАТО, считает адмирал Военно-морских сил (ВМС) Турции в отставке Джем Гюрдениз.
По мнению военного, НАТО и ЕС не только не оказывают Анкаре никакой поддержки, но и своими действиями противоречат её геополитическим интересам, пытаясь втянуть в войну против России.
"Клуб стран, взявших нас к себе в альянс в своё время фразой "СССР вас оккупирует", теперь делает всё возможное, чтобы разорвать Турцию на куски, вытолкнуть на обочину и превратить в свой спутник. Зачем мы остаёмся в этой организации?" — заявил Гюрдениз в интервью телеканалу Tele1.
Адмирал в отставке отметил, что Турции необходимо наладить военное сотрудничество с Россией, Китаем и Индией, а также плотнее контактировать со странами БРИКС.
Как писал Лайф, заместитель председателя турецкой Хорошей партии Ахмет Камиль Эрозан ранее заявлял, что Анкара не обязана соблюдать введённые рядом стран Запада санкции против РФ. По его словам, будущее совместных проектов России и Турции зависит не от "ожиданий других", а от национальных решений и новых переговоров между двумя сторонами.
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