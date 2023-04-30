Турцию призвали выйти из НАТО

Наибольшая угроза для Турции сейчас исходит от Запада, поэтому Анкара должна принять решение о выходе из НАТО, считает адмирал Военно-морских сил (ВМС) Турции в отставке Джем Гюрдениз.

По мнению военного, НАТО и ЕС не только не оказывают Анкаре никакой поддержки, но и своими действиями противоречат её геополитическим интересам, пытаясь втянуть в войну против России.

"Клуб стран, взявших нас к себе в альянс в своё время фразой "СССР вас оккупирует", теперь делает всё возможное, чтобы разорвать Турцию на куски, вытолкнуть на обочину и превратить в свой спутник. Зачем мы остаёмся в этой организации?" — заявил Гюрдениз в интервью телеканалу Tele1.

Адмирал в отставке отметил, что Турции необходимо наладить военное сотрудничество с Россией, Китаем и Индией, а также плотнее контактировать со странами БРИКС.