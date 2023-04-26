В Турции заявили, что не собираются подчиняться решениям Запада по России

"Турция является частью Запада, но, исходя из собственных принципов, наша страна не обязана подчиняться решениям международных организаций, в механизмах принятия решений которых она не участвует", — сказал представитель "Хорошей партии".

По его словам, будущее совместных проектов Анкары и Москвы зависит не от "ожиданий других", а от национальных решений и новых переговоров между двумя сторонами. Он также подчеркнул, что Турция не входит в состав ЕС, а когда страны – члены союза принимали решение об антироссийских рестрикциях, "нас там не было".