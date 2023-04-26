В Турции заявили, что не собираются подчиняться решениям Запада по России
"Хорошая партия": Турция не обязана подчиняться санкциям Запада против России
Заместитель председателя турецкой оппозиционной партии "Хорошая партия" Ахмет Камиль Эрозан заявил, что Анкара не обязана соблюдать введённые рядом стран Запада санкции против России, сообщает ТАСС.
"Турция является частью Запада, но, исходя из собственных принципов, наша страна не обязана подчиняться решениям международных организаций, в механизмах принятия решений которых она не участвует", — сказал представитель "Хорошей партии".
По его словам, будущее совместных проектов Анкары и Москвы зависит не от "ожиданий других", а от национальных решений и новых переговоров между двумя сторонами. Он также подчеркнул, что Турция не входит в состав ЕС, а когда страны – члены союза принимали решение об антироссийских рестрикциях, "нас там не было".
Ранее газета Financial Times сообщила, что в ЕС решили покончить с новыми санкциями против РФ. Позднее глава евродипломатии Жозеп Боррель признал правоту источников этой газеты. Однако глава МИД Польши Збигнев Рау накануне заявил, что ЕС может ввести 11-й пакет санкций не раньше второй половины мая.