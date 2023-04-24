Топ-10 стран: Кто выстраивается в очередь за российской нефтью Политолог Александр Роджерс — о тех европейцах, что не смогли расстаться с российской нефтью и теперь перекупают её под биркой условного Вестероса, а также новых контрактах и клиентах РФ. 23 апреля, 23:40 Расширяется список стран, закупающих российскую нефть. Обложка © Shutterstock

Продолжающееся противостояние старой империалистической мировой системы и стран, которые восстали против неё, всё сильнее меняет окружающий мир. Созданы альтернативные механизмы межбанковских платежей, стремительно развивается процесс дедолларизации, меняется конфигурация конфликтов на карте, заключаются новые союзы и контракты.

Пакистан стал крупнейшим потребителем нефти из РФ

Одним из таковых является сделка по поставкам российской нефти в Пакистан. Объём сделки весьма внушительный — 100 тысяч баррелей в сутки. Если учесть, что общее потребление Пакистана в последние годы составляло около 150 тысяч баррелей, так это практически составит две трети местного рынка. Первый груз придёт в мае, и если всё будет успешно, то такие поставки станут регулярными.

Напомню, что для срыва торговли между Россией и Пакистаном в этой стране Западом в срочном порядке был проведён "майдан", в результате которого "пророссийского" премьер-министра Имрана Хана отправили в отставку. Но что-то пошло не так, новый премьер-министр оказался ещё более пророссийским (учился в РУДН, прекрасно говорит по-русски), и объёмы торговых контрактов с Россией только выросли.

Китай заключил контракты на поставку российской нефти

Впрочем, одним Пакистаном дело не исчерпывается. Аналогичные сделки уже заключены или в процессе заключения с целым рядом других стран. Наращиваются объёмы торговли российскими углеводородами с Китаем (в марте как раз был зафиксирован очередной рекорд). Россия обогнала по этому показателю даже Саудовскую Аравию и заняла место главного поставщика нефти для КНР.

Индия, Египет, Турция, ОАЭ, Бразилия, Шри-Ланка заинтересованы в нефти из РФ

Индия радостно покупает российские нефть и газ за рупии. Активно покупают российскую нефть Египет, Турция, Объединённые Арабские Эмираты. Ведутся переговоры о её поставках в Бразилию, ЮАР, Шри-Ланку и ряд других стран.

"Блумберг" пишет разоблачающие (и слегка истеричные) статьи о том, что у побережья Греции ежедневно с танкеров на танкеры перекачиваются миллионы тонн российской нефти. Поскольку это происходит в нейтральных водах, сделать с этим ничего нельзя. Аналогичная деятельность развёрнута в Сеуте, испанском анклаве на побережье Африки.

Крупные западные компании отказались от торговли, отгрузки и страховки российской нефти? Как ужасно! Но только для них самих, потому что они потеряли обороты и прибыли, а их место сразу же заняли шесть новых свежезарегистрированных компаний с юридическими адресами типа Гонконга, где западные санкции их не достанут.

В феврале морской экспорт нефти из России оказался устойчивым, несмотря на всё новые попытки вводить ограничения со стороны ЕС. Россия экспортировала в среднем 7,32 миллиона баррелей в сутки сырой нефти и нефтепродуктов. Это соответствует объёму поставок в декабре и лишь на 9% ниже исторического максимума, достигнутого в январе.

Как ФРГ и Италия теперь покупают российскую нефть

Впрочем, в самом Евросоюзе также активно покупают российскую нефть. Например, немецкие НПЗ активно покупают её под видом казахской (по составу они идентичны, перегоняются через одни и те же нефтепроводы, доказать различия невозможно). Италия тоже заметно нарастила закупки российской нефти. Просто в статистике структуры покупателей российской нефти сократилось количество покупателей из ЕС, но зато вырос показатель "Покупатель неизвестен". Что характерно: вырос почти на такую же величину.

Собственно, статистические показатели за прошлый год это подтверждают. Экспорт нефти из России в физическом выражении вырос на 7% по сравнению с предыдущим годом, а в денежном — вообще на 42,8%. Такие данные Федеральная таможенная служба (ФТС) опубликовала в марте. Это специально для тех, кто переживает, что "Россия продаёт свою нефть со скидкой, чуть ли не даром отдаёт".

Вице-премьер РФ Александр Новак озвучил цифру доходов госбюджета России от нефтегазовой отрасли — в 2022 году она выросла на 28%, или на 2,5 триллиона рублей. Как говорится, "перемога не получилась".

Как говорил Карл Густав Юнг, "Европа — это маленький полуостров на огромном азиатском континенте". Но нынешние некомпетентные еврочиновники Юнга, разумеется, не читали, как и основателя геополитики Маккиндера. Поэтому платят за своё невежество огромную цену. А Россия, как оказалось, вполне может обходиться и без европейского чванства.

Авторы Александр Роджерс