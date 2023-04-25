В Польше рассказали, когда ЕС может ввести 11-й пакет санкций

Власти Евросоюза могут ввести 11-й по счёту пакет санкций против России не раньше второй половины мая. Об этом заявил глава МИД Польши Збигнев Рау.

После заседания Совета ЕС на уровне глав МИД он рассказал, что пока этот вопрос "на этапе обсуждения". Так, одни предлагают ввести санкции в отношении алмазной отрасли, другие это не поддерживают.

"Поэтому, думаю, вопрос будет закрыт не ранее чем во второй половине мая. Ожидать чего-либо нельзя", — сказал Рау.

Он также рассказал, как глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал коллегам из ЕС информацию о якобы готовящемся Киевом контрнаступлении. Тот заявил, что эту атаку надо рассматривать не как один удар, которым Украина попытается переломить ситуацию. Целью будет то, "чего можно добиться на поле боя" в тот или иной момент.