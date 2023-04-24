Силуанов на марафоне "Знание.Первые" заявил, что Евросоюз исчерпался

Европейский союз исчерпал все возможности санкций, которые могут сделать России больно. Об этом на марафоне "Знание.Первые" заявил глава Минфина Антон Силуанов.

"Если читать прессу сегодняшнюю, то ЕС уже исчерпался. Как они говорят: "Мы уже не знаем, что бы такого сделать, чтобы сделать больно России", — сказал министр.