Силуанов на марафоне "Знание.Первые" заявил, что Евросоюз исчерпался
Силуанов: ЕС исчерпал все возможности санкций, которые сделают РФ больно
Европейский союз исчерпал все возможности санкций, которые могут сделать России больно. Об этом на марафоне "Знание.Первые" заявил глава Минфина Антон Силуанов.
"Если читать прессу сегодняшнюю, то ЕС уже исчерпался. Как они говорят: "Мы уже не знаем, что бы такого сделать, чтобы сделать больно России", — сказал министр.
Отметим, что споры о дальнейшей судьбе антироссийских санкций ведутся и на страницах зарубежной прессы. На прошлой неделе и вовсе разразилась "битва источников", которые противоречили друг другу. К примеру, Bloomberg узнал о планах США и других союзников Украины ввести почти полный запрет на экспорт в Россию. В то же время Financial Times сообщает, что в ЕС решили покончить с новыми санкциями против РФ. Сегодня даже глава евродипломатии Жозеп Боррель признал правоту источников этой газеты.