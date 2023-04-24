Кириенко на марафоне "Знание.Первые" заявил, что сегодняшнее время вызовов — это время возможностей

Вызовы позволяют открыть возможности, и сегодня это как раз таки случай России. Об этом заявил первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые".

"Сегодня время вызова для нашей страны. <...> Любое время вызова — это время возможностей. А это значит, что это время возможности для РФ. Россия сегодня по-настоящему страна возможностей", — сказал он.

По словам Кириенко, сегодня знание становится главным противоядием против лжи и фейков, оно даёт точку опоры для продвижения в будущее. Оно также позволяет преодолеть санкции. Поэтому, подчеркнул Кириенко, россияне должны не просто защищаться, а идти вперёд.