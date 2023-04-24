Кириенко на марафоне "Знание.Первые" заявил, что сегодняшнее время вызовов — это время возможностей
Кириенко: Сегодня время вызовов для России, а значит, и возможностей
Вызовы позволяют открыть возможности, и сегодня это как раз таки случай России. Об этом заявил первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые".
"Сегодня время вызова для нашей страны. <...> Любое время вызова — это время возможностей. А это значит, что это время возможности для РФ. Россия сегодня по-настоящему страна возможностей", — сказал он.
По словам Кириенко, сегодня знание становится главным противоядием против лжи и фейков, оно даёт точку опоры для продвижения в будущее. Оно также позволяет преодолеть санкции. Поэтому, подчеркнул Кириенко, россияне должны не просто защищаться, а идти вперёд.
Напомним, просветительский марафон "Знание.Первые" проходит с 24 по 26 апреля. Там крупнейшие российские компании создадут познавательно-развлекательное пространство. В кампусе гостей ждут встречи с блогерами, интеллектуальные игры, конкурсы и арт-перформансы.