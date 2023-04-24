На марафоне "Знание" выставили аппарат, на котором спустился киноэкипаж "Вызова"

На марафоне общества "Знание.Первые" в Москве выставили спускаемый аппарат "Союз", на котором съёмочная группа фильма "Вызов" вернулась на Землю. Лайф показывает, как он выглядит внутри и снаружи.

Аппарат, на котором спустилась съёмочная группа фильма "Вызов" на марафоне "Знание". Видео © LIFE / Павел Баранов

Внутри аппарата, на котором спускались на Землю Олег Новицкий, Юлия Пересильд и Клим Шипенко с МКС, — оборудование и кресла. На фоне организаторы марафона включили трейлер фильма "Вызов".





