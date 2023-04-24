На марафоне "Знание" выставили аппарат, на котором спустился киноэкипаж "Вызова"
На марафоне общества "Знание.Первые" в Москве выставили спускаемый аппарат "Союз", на котором съёмочная группа фильма "Вызов" вернулась на Землю. Лайф показывает, как он выглядит внутри и снаружи.
Аппарат, на котором спустилась съёмочная группа фильма "Вызов" на марафоне "Знание". Видео © LIFE / Павел Баранов
Внутри аппарата, на котором спускались на Землю Олег Новицкий, Юлия Пересильд и Клим Шипенко с МКС, — оборудование и кресла. На фоне организаторы марафона включили трейлер фильма "Вызов".
Ранее сообщалось, что крупнейшие российские компании создадут познавательно-развлекательное пространство на просветительском марафоне "Знание.Первые". Мероприятие проходит с 24 по 26 апреля. В кампусе ребят ждут встречи с блогерами, интеллектуальные игры, конкурсы, арт-перформансы.
LIFE / Павел Баранов