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24 апреля, 08:07

На марафоне "Знание" выставили аппарат, на котором спустился киноэкипаж "Вызова"

На марафоне общества "Знание.Первые" в Москве выставили спускаемый аппарат "Союз", на котором съёмочная группа фильма "Вызов" вернулась на Землю. Лайф показывает, как он выглядит внутри и снаружи.

Аппарат, на котором спустилась съёмочная группа фильма "Вызов" на марафоне "Знание". Видео © LIFE / Павел Баранов

Внутри аппарата, на котором спускались на Землю Олег Новицкий, Юлия Пересильд и Клим Шипенко с МКС, — оборудование и кресла. На фоне организаторы марафона включили трейлер фильма "Вызов".

  • Аппарат, на котором спустилась съёмочная группа фильма "Вызов". Фото © LIFE / Павел Баранов
    Аппарат, на котором спустилась съёмочная группа фильма "Вызов". Фото © LIFE / Павел Баранов
  • Аппарат, на котором спустилась съёмочная группа фильма "Вызов". Фото © LIFE / Павел Баранов
    Аппарат, на котором спустилась съёмочная группа фильма "Вызов". Фото © LIFE / Павел Баранов
  • Вид изнутри аппарата, на котором спустилась съёмочная группа фильма "Вызов". Фото © LIFE / Павел Баранов
    Вид изнутри аппарата, на котором спустилась съёмочная группа фильма "Вызов". Фото © LIFE / Павел Баранов

Аппарат, на котором спустилась съёмочная группа фильма "Вызов". Фото © LIFE / Павел Баранов

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Ранее сообщалось, что крупнейшие российские компании создадут познавательно-развлекательное пространство на просветительском марафоне "Знание.Первые". Мероприятие проходит с 24 по 26 апреля. В кампусе ребят ждут встречи с блогерами, интеллектуальные игры, конкурсы, арт-перформансы.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Светлана Оперук
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