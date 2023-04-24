Фильм "Вызов" стал лидером кассовых сборов в России и СНГ за выходные

В прошедшие выходные лидером кассовых сборов в России и СНГ стал художественный фильм "Вызов". Как сообщил портал kinobusiness, за два дня он собрал 426 миллионов рублей.

Лента повествует историю торакального хирурга Евгении (Юлия Пересильд), которой за месяц необходимо подготовиться к полёту на орбиту. В условиях невесомости ей предстоит провести сложнейшую операцию и спасти космонавта.

Вторым по популярности в эти выходные стал американский боевик "Джон Уик – 4". Он собрал чуть более 31 миллиона рублей. Следом за ним в рейтинге разместился американский триллер "Мизантроп", собравший 15 миллионов рублей. Четвёртую и пятую строчки заняли "Братья Супер Марио в кино" и "Коты Эрмитажа".