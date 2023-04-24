КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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24 апреля, 01:12

Фильм "Вызов" стал лидером кассовых сборов в России и СНГ за выходные

В прошедшие выходные лидером кассовых сборов в России и СНГ стал художественный фильм "Вызов". Как сообщил портал kinobusiness, за два дня он собрал 426 миллионов рублей.

Лента повествует историю торакального хирурга Евгении (Юлия Пересильд), которой за месяц необходимо подготовиться к полёту на орбиту. В условиях невесомости ей предстоит провести сложнейшую операцию и спасти космонавта.

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Вторым по популярности в эти выходные стал американский боевик "Джон Уик – 4". Он собрал чуть более 31 миллиона рублей. Следом за ним в рейтинге разместился американский триллер "Мизантроп", собравший 15 миллионов рублей. Четвёртую и пятую строчки заняли "Братья Супер Марио в кино" и "Коты Эрмитажа".

Напомним, премьера "Вызова" прошла в Кремле в День космонавтики, 12 апреля. Президент России Владимир Путин назвал фильм уникальным событием для мирового кинематографа. Позже режиссёр картины Клим Шипенко рассказал, что "Вызов" покажут за границей.

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"Кинопоиск"

Ольга Платонова
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