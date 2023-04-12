Снятый в космосе российский фильм "Вызов" покажут за границей
Режиссёр Шипенко: Фильм "Вызов" покажут за границей
Кадр из фильма "Вызов". Обложка © "Кинопоиск"
Российский фильм "Вызов", снятый на Международной космической станции, покажут за границей, сообщил режиссёр киноленты Клим Шипенко.
"Я знаю, что Central Partnership продают международный прокат. Я знаю, что есть уже ряд стран, которые будут его (фильм "Вызов". — Прим. Лайфа) показывать. Полного списка [стран] у меня нет", — отметил он в разговоре с журналистами.
Как уже рассказывал Лайф, премьера "Вызова" прошла в Кремле в День космонавтики, 12 апреля. Президент России Владимир Путин назвал фильм уникальным событием для мирового кинематографа.
Напомним, что "Вызов" — первый фильм в истории кинематографа, который снимался в космосе. Для этого актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров отправились к МКС 5 октября 2021 года. Там они пробыли двенадцать дней, в течение которых усиленно работали над фильмом.