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12 апреля, 18:20

Снятый в космосе российский фильм "Вызов" покажут за границей

Режиссёр Шипенко: Фильм "Вызов" покажут за границей

<p>Кадр из фильма "Вызов". Обложка © <a href="https://avatars.mds.yandex.net/get-kinopoisk-image/6201401/3025df98-025c-4360-948d-3ff61ec622b9/orig" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Кинопоиск"</a></p>

Кадр из фильма "Вызов". Обложка © "Кинопоиск"

Российский фильм "Вызов", снятый на Международной космической станции, покажут за границей, сообщил режиссёр киноленты Клим Шипенко.

"Я знаю, что Central Partnership продают международный прокат. Я знаю, что есть уже ряд стран, которые будут его (фильм "Вызов". — Прим. Лайфа) показывать. Полного списка [стран] у меня нет", — отметил он в разговоре с журналистами.

Как уже рассказывал Лайф, премьера "Вызова" прошла в Кремле в День космонавтики, 12 апреля. Президент России Владимир Путин назвал фильм уникальным событием для мирового кинематографа.

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Напомним, что "Вызов" — первый фильм в истории кинематографа, который снимался в космосе. Для этого актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров отправились к МКС 5 октября 2021 года. Там они пробыли двенадцать дней, в течение которых усиленно работали над фильмом.

Наталья Исакова
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