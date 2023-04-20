Крупнейшие российские компании создадут познавательно-развлекательное пространство на просветительском марафоне "Знание.Первые"

На московской площадке Федерального просветительского марафона "Знание.Первые", который будет проходить с 24 по 26 апреля, развернётся огромное познавательно-развлекательное пространство для участников — Кампус марафона, где партнёры Российского общества "Знание" предоставят молодёжи возможность получить полезную информацию, проявить себя в интерактивных программах, обменяться опытом и мнениями. В Кампусе ребят ждут встречи с блогерами, интеллектуальные игры, конкурсы, арт-перформансы.

Кампус стал инновацией, он впервые появится на пятом Федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" в Центральном Манеже в Москве. Это пространство, где крупнейшие организации — партнёры Российского общества "Знание" — расскажут молодым людям о своей деятельности, поделятся опытом и вдохновением, создадут условия для творчества и отдыха ребят в течение трёх дней марафона.

Стратегический партнёр общества "Знание" — компания VK — представит в Кампусе масштабную технологичную зону, оснащённую цифровыми экранами, где участники марафона узнают об образовательных и карьерных возможностях компании, смогут подать заявку на амбассадорскую программу VK, получить консультации HR-экспертов. В зоне VK можно будет познакомиться с сервисом "ВКонтакте" "Тест-драйв IT-профессий" и платформой "Магия знаний". На специальной площадке для съёмки вертикального контента участникам предложат снять ролик для "VK Клипов", а в зоне "VK Музыки" — погрузиться в музыкальный мир и поучаствовать в тематической викторине о сервисе. Компания также подготовила задания в сервисе "Другое дело", которые можно выполнять прямо на стенде и получать за это ценные призы.

"Роскосмос" совместно с Первым каналом и студией Yellow, Black and White представят на марафоне интерактивную зону, посвящённую научно-просветительскому проекту "Вызов". Здесь можно будет увидеть настоящий спускаемый аппарат "Союз", на котором киноэкипаж проекта "Вызов" — Олег Новицкий, Юлия Пересильд и Клим Шипенко — возвращались на Землю с Международной космической станции, а также сделать фото на фоне космического аппарата "Союз" высотой пять метров и увидеть долгожданную премьеру фильма.

На стенде благотворительного фонда "Система" запланирована деловая программа: интервью, лекции и открытые разговоры с представителями крупнейших работодателей (МТС, Sitronics Group, ERSO и других), ректорами российских университетов. Здесь же будет развёрнута зона воркшопов от ведущих вузов страны по химии и медицине, инженерии, нейросетям, робототехнике. Желающие почитают интересные книги из коллекции АФК "Система" и зарегистрируются на программу стипендий для одарённой молодёжи.

Фото предоставлено Лайфу организаторами

На тематическом стенде президентской платформы "Россия — страна возможностей" участники марафона смогут узнать обо всех проектах, конкурсах и олимпиадах платформы, в том числе в формате ярких видеороликов, а также получат возможность на месте подать заявки на участие в проектах. На стенде будет работать фотозона, будут организованы интерактивные и интеллектуальные игры, а также зона отдыха. Свои активности на стенде представят проекты платформы "Россия — страна возможностей". Участников марафона ждут квест от программы развития "Другое дело", интерактивные игры проекта "Начни игру" и розыгрыш путёвки на форум гостеприимства России в Перми от конкурса "Мастера гостеприимства".

Для молодых людей, нацеленных на поиск работы, откроется карьерное пространство SuperJob. Эксперты компании расскажут о возможностях для молодых специалистов, проведут консультации по построению карьеры и помогут составить или отредактировать резюме. Также участники смогут принять участие в конкурсе и выиграть призы от SuperJob.

На площадке Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters состоятся образовательные мастер-классы и воркшопы ведущих экспертов креативных индустрий. Узнать секреты мастерства и прокачать компетенции можно будет по направлениям: графический и моушн-дизайн, клипмейкерство, художественный грим, операторское искусство, копирайтинг, саунд-дизайн, звукорежиссура. Все желающие смогут подать заявку на чемпионат прямо на площадке, а те, кто не определился с призванием, — пройти профориентационное тестирование через "Навигатор профессий". Между мастер-классами можно будет пополнить соцсети классным и эксклюзивным контентом в специальной инсталляционной зоне. А в первый день марафона в 16:30 состоится презентация нового сезона ArtMasters — масштабных соревнований для специалистов backstage и цифрового искусства с призовым фондом более 23 миллионов рублей. В презентации примут участие амбассадоры чемпионата Юрий Башмет, Игорь Матвиенко, Марина Брусникина и другие выдающиеся представители сферы культуры и искусства.

Ещё один партнёр Общества "Знание" — издательская группа "Эксмо-АСТ" — расскажет в своей зоне, какие этапы проходит рукопись от автора до книжного магазина. Гости экспозиции узнают, что сегодня книгоиздание — высокотехнологичный процесс, а мифы, которые до сих пор окружают книжную отрасль, давно не имеют ничего общего с реальностью. Каждый этап создания книги получит визуальное воплощение. Ключевую концепцию экспозиции передаёт слоган: "У страниц нет границ", подчёркивая разнообразие читательского опыта, который предоставляет современная книга во всех форматах. Посетителей ждут приятные подарки — бесплатные книги, доступные для скачивания. Особые призы получат те, кто примет участие в викторинах и интерактивных развлечениях.

Немало интересного ждёт участников марафона на стенде Российского движения детей и молодежи "Движение первых". К примеру, в рамках Всероссийского волонтёрского проекта "Гражданская наука" состоится мастер-класс "Цифровые двойники", его участники научатся создавать цифровые двойники объектов и людей, используя мобильный телефон с камерой и специальное приложение. А в рамках направления "Медиа и коммуникации" все три дня будет работать пресс-служба "Классного радио" "Движения первых" — освещать ключевые события мероприятия и брать интервью у ведущих спикеров проекта. Корреспондентами станут дети — члены движения.

Также откроются блогерская лаундж-зона, "Аудиториум.Знания", фотозоны и даже "Знание.Лавка". Своеобразной валютой марафона станут "Знание.Фишки" — их можно получить за активный интерес к лекциям, вопросы спикерам и участие в работе партнёрских стендов. За фишки будет возможность приобрести толстовки, пледы, банданы и другие сувениры, посвящённые марафону.

"Знание.Фишки" также позволят молодым людям в Центральном Манеже стать участниками "Блиц-диалога" — это личные встречи со спикерами марафона в составе малых групп. В непринуждённой обстановке, без камер и записи ребята смогут задать вопросы выдающимся людям, попросить совета или поговорить по душам.

В блогерской лаундж-зоне молодые люди примут участие в автограф-сессиях, пообщаются с инфлюенсерами. В "Аудиториуме.Знания" будет работать молодёжная дирекция марафона, в которую войдут активные школьники и студенты, они займутся подготовкой деловой программы следующего марафона.

Для того чтобы узнать мнения участников о марафоне, Российское общество "Знание" организует систему обратной связи. В московской студии разместят интерактивные стойки, чтобы любой желающий мог задать вопросы, связанные с программой. На информационных экранах всех пяти студий в разных городах будут появляться QR-коды для проведения опросов. Также QR-коды, позволяющие оценить темы и содержание лекций, можно будет увидеть на экранах в залах после каждого выступления. По итогам каждого дня зарегистрированным участникам в пяти городах будет предложено пройти опрос и дать комплексную оценку лекциям, мастер-классам и другим активностям.