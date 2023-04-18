Кириенко открыл патриотическую акцию "Знание.Герои" и заявил о важности истории

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко выступил на открытии Всероссийской военно-патриотической акции "Знание.Герои". Об этом сообщила пресс-служба Российского общества "Знание".

Мероприятие состоялось 18 апреля на молодёжном форуме в Москве. Там профессионалы из различных отраслей встретились со школьниками и студентами. Эта акция будет проходить до конца мая во всех 89 субъектах РФ.

"Мы открываем сегодня проект "Знание.Герои" Российского общества "Знание". Почему это так важно? Потому что великая история нашей страны, история героев даёт силы, даёт уверенность в своей правоте, даёт понимание, что наши бойцы, которые находятся сегодня в зоне специальной военной операции, воюют за правду, за справедливость", — сказал первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ.

По словам Кириенко, никакое будущее невозможно, если людей лишить истории. Он считает, что важна преемственность настоящих героев. А в преддверии 9 Мая особенно необходимо не дать забыть память о героях. Кириенко также добавил, что нынешнее поколение россиян тоже показывает примеры мужества и преданности стране.