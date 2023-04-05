ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

5 апреля, 14:09

Кириенко: Главный принцип конкурса "Лидеры России" — никакого блата

Конкурс "Лидеры России" проходит по принципу "никакого блата, никаких связей" — и участники к этому уже привыкли, заявил первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

"Главный принцип конкурса "Лидеры России" — никакого блата, никаких связей. И ничего с ним сделать нельзя. За пять лет к этому все привыкли. Помните, в первые годы ещё пытались дозваниваться и пытались каким-то образом выяснить, где тут правильный кабинет или кто должен кому позвонить для того, чтобы получить преимущество в конкурсе", уточнил он на заседании наблюдательного совета конкурса.

За пять лет конкурсанты привыкли, что нет здесь "правильного кабинета" и никому позвонить невозможно, заключил Кириенко.

Более 17 тысяч заявок подано на участие в новом сезоне "Лидеров России" за сутки

Более 17 тысяч заявок подано на участие в новом сезоне "Лидеров России" за сутки

Напомним, 4 апреля началась регистрация на пятый сезон кадрового конкурса "Лидеры России". Участниками могут стать руководители в возрасте до 55 лет с опытом работы не менее двух лет. Кандидаты поборются в том числе и за грант в размере одного миллиона рублей на обучение. В наблюдательный совет конкурса вошли актёр, худрук МХТ им. А.П. Чехова Константин Хабенский, новый гендиректор Третьяковской галереи Елена Проничева, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.

Обложка ©

ТАСС / Эрик Романенко

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Сергей Кириенко
  • лидерыроссии
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров