Кириенко: Главный принцип конкурса "Лидеры России" — никакого блата
Конкурс "Лидеры России" проходит по принципу "никакого блата, никаких связей" — и участники к этому уже привыкли, заявил первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.
"Главный принцип конкурса "Лидеры России" — никакого блата, никаких связей. И ничего с ним сделать нельзя. За пять лет к этому все привыкли. Помните, в первые годы ещё пытались дозваниваться и пытались каким-то образом выяснить, где тут правильный кабинет или кто должен кому позвонить для того, чтобы получить преимущество в конкурсе", — уточнил он на заседании наблюдательного совета конкурса.
За пять лет конкурсанты привыкли, что нет здесь "правильного кабинета" и никому позвонить невозможно, заключил Кириенко.
Напомним, 4 апреля началась регистрация на пятый сезон кадрового конкурса "Лидеры России". Участниками могут стать руководители в возрасте до 55 лет с опытом работы не менее двух лет. Кандидаты поборются в том числе и за грант в размере одного миллиона рублей на обучение. В наблюдательный совет конкурса вошли актёр, худрук МХТ им. А.П. Чехова Константин Хабенский, новый гендиректор Третьяковской галереи Елена Проничева, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.
ТАСС / Эрик Романенко