Конкурс "Лидеры России" проходит по принципу "никакого блата, никаких связей" — и участники к этому уже привыкли, заявил первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

"Главный принцип конкурса "Лидеры России" — никакого блата, никаких связей. И ничего с ним сделать нельзя. За пять лет к этому все привыкли. Помните, в первые годы ещё пытались дозваниваться и пытались каким-то образом выяснить, где тут правильный кабинет или кто должен кому позвонить для того, чтобы получить преимущество в конкурсе", — уточнил он на заседании наблюдательного совета конкурса.

За пять лет конкурсанты привыкли, что нет здесь "правильного кабинета" и никому позвонить невозможно, заключил Кириенко.