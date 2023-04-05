В набсовет "Лидеров России" вошли Хабенский и Хоркина

В состав наблюдательного совета конкурса управленцев "Лидеры России" вошли актёр, худрук МХТ им. А.П. Чехова Константин Хабенский, новый гендиректор Третьяковской галереи Елена Проничева, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина и ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

"Хочу поблагодарить коллег, которые согласились к нам присоединиться. У нас в состав наблюдательного совета включились Никита Юрьевич Анисимов — ректор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", Светлана Васильевна Хоркина — двукратная олимпийская чемпионка, Елена Владимировна Проничева — генеральный директор Третьяковской галереи", — сказал Кириенко на заседании набсовета конкурса, добавив, что также в состав наблюдательного совета вошёл и художественный руководитель МХТ им. А.П. Чехова Константин Хабенский.

Напомним, накануне началась регистрация на пятый сезон кадрового конкурса "Лидеры России" — флагманского проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей". Поучаствовать в нём смогут руководители в возрасте до 55 лет из РФ и других государств. Управленческий опыт должен быть не менее двух лет. В числе главных призов грант в размере одного миллиона рублей на обучение, а иностранцы могут претендовать на получение российского гражданства по упрощённой системе.