ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

4 апреля, 15:24

Стартовала регистрация на пятый, юбилейный конкурс управленцев "Лидеры России"

Президентская платформа "Россия — страна возможностей" сообщила об открытии регистрации на участие в V, юбилейном сезоне конкурса управленцев "Лидеры России". Подать заявку можно до 14 мая на сайте лидерыроссии.рф.

"Почему важно участвовать в конкурсе "Лидеры России" именно сейчас? Мир стремительно меняется, и происходят глобальные изменения, переждать которые нельзя. Единственный выход — участвовать в управлении изменениями и не отсиживаться", — сказал первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров рассказал, что, по статистике, более трети участников — представители малого бизнеса. Он добавил, что с каждым годом в конкурсе участвуют всё больше девушек, а также граждан других стран, которые хотят жить и работать в России.

Поучаствовать в новом, пятом сезоне смогут руководители в возрасте до 55 лет из РФ и других государств. Управленческий опыт должен быть не менее двух лет. В числе главных призов — грант в размере одного миллиона рублей на обучение, а иностранцы могут претендовать на получение российского гражданства по упрощённой системе.

Полуфиналист "Лидеров России" вернулся в зону СВО после ранения

Полуфиналист "Лидеров России" вернулся в зону СВО после ранения

А в финал ещё одного конкурса уже в новом российском регионе "Лидеры возрождения. Херсонская область" ранее вышли 12 участников. Полуфинальный этап был объединён с полуфиналом соревнований в Запорожской области и прошёл с 14 по 16 марта.

Обложка ©

Telegram / "Лидеры России"

Ирина Фальке
  • Новости
  • лидерыроссии
  • Сергей Кириенко
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров