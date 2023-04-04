Стартовала регистрация на пятый, юбилейный конкурс управленцев "Лидеры России"

Президентская платформа "Россия — страна возможностей" сообщила об открытии регистрации на участие в V, юбилейном сезоне конкурса управленцев "Лидеры России". Подать заявку можно до 14 мая на сайте лидерыроссии.рф.

"Почему важно участвовать в конкурсе "Лидеры России" именно сейчас? Мир стремительно меняется, и происходят глобальные изменения, переждать которые нельзя. Единственный выход — участвовать в управлении изменениями и не отсиживаться", — сказал первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров рассказал, что, по статистике, более трети участников — представители малого бизнеса. Он добавил, что с каждым годом в конкурсе участвуют всё больше девушек, а также граждан других стран, которые хотят жить и работать в России.

Поучаствовать в новом, пятом сезоне смогут руководители в возрасте до 55 лет из РФ и других государств. Управленческий опыт должен быть не менее двух лет. В числе главных призов — грант в размере одного миллиона рублей на обучение, а иностранцы могут претендовать на получение российского гражданства по упрощённой системе.