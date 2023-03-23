В финал конкурса "Лидеры возрождения. Херсонская область" приглашено 12 участников

12 участников приглашены в финал конкурса "Лидеры возрождения. Херсонская область". Об этом сообщается на его сайте. Полуфинальный этап был объединён с полуфиналом конкурса "Лидеры возрождения. Запорожская область" и прошёл с 14 по 16 марта.

"Поздравляю тех, кто получил приглашение в финал конкурса "Лидеры возрождения. Херсонская область". До победы остаётся только один шаг. Учитывая, сколько этапов вы прошли в сложнейшей конкурентной борьбе, это уже отличный результат. Но после конкурса жизнь не заканчивается — впереди у нас много сложнейших задач по возрождению региона уже в составе России. Ваш талант, ваши опыт и навыки обязательно будут востребованы в этих процессах. Желаю вам успеха в финале!" — сказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Исполнительный директор конкурсов "Лидеры возрождения" Антон Сериков отметил, что задачи по интеграции в состав России, которые предстоит решать в Херсонской и Запорожской областях, даже сложнее, чем у соседей — в ДНР и ЛНР, ведь там есть восьмилетний опыт построения собственной государственности. Именно поэтому организаторы решили объединить полуфиналы в Херсонской и Запорожской областях, чтобы в атмосфере творчества и взаимовыручки рождалось сообщество управленцев, которые поведут свои регионы в будущее, пояснил Сериков.

В финале участников ждут серьёзные испытания. Им предстоит пройти комплексную оценку в процессе выполнения индивидуальных заданий и работы в группах. Победителями станут те конкурсанты, которые получат наиболее высокие значения рейтинга по итогам финала, рассказал представитель блока оценочных мероприятий кадровых конкурсов "Лидеры возрождения" Илья Шебураков.

Зампред регионального правительства Семён Машкауцан напомнил, что победители конкурса получат возможность пройти обучение по самым передовым российским программам. Каждый из них получит по миллиону рублей на обучение в одном из российских вузов, кроме того, среди финалистов будут отобраны слушатели для участия в специальной программе подготовки управленческих кадров по образцу российской "школы губернаторов".