Более 10 тысяч человек приняли участие в конкурсе "Лидеры возрождения. ЛНР"

Первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко выступил перед участниками конкурса "Лидеры возрождения. Луганская Народная Республика". Он поздравил их с выходом в полуфинал и назвал этот результат большой победой. По его словам, только в вышеназванном регионе в первенстве приняли участие более 10 тысяч управленцев.

"Вы уже успешные, состоявшиеся люди. Только в ЛНР в конкурсе приняли участие более десяти тысяч управленцев. А в полуфинал прошли всего около 600 человек. Каждый из вас стал лучшим из большого числа достойных людей, и это тоже большая и серьёзная победа. Жители Донбасса на протяжении восьми лет показали очень достойный пример настоящего патриотизма и готовности отстаивать право на свой выбор, свою историю, свою культуру", — цитирует его пресс-служба конкурса.







Он отметил, что после победы перед регионом встанет вопрос о восстановлении экономики, инфраструктуры и народного хозяйства, из-за чего президент Владимир Путин и принял решение о проведении конкурсов. Более того, он не раз говорил, что каждый россиянин талантлив, а задача государства сводится к созданию условий для реализации этого качества "как можно раньше и как можно успешнее".

"Вы очень нужны! Нам надо не просто восстановить то, что было. Нам надо кардинально двигаться вперёд. В этой работе ваши таланты, ваши силы, ваши знания будут обязательно востребованы", — заключил он.

После выступления Кириенко ознакомился с ходом оценочных мероприятий конкурса.