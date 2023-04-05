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5 апреля, 11:23

Более 17 тысяч заявок подано на участие в новом сезоне "Лидеров России" за сутки

Больше 17 тысяч заявок поступило на участие в новом сезоне кадрового конкурса "Лидеры России" за первые сутки их приёма. Об этом заявил генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"На данную минуту... у нас уже 17,5 тысячи заявок, что неплохо. Интерес к конкурсу не падает, остаётся высоким", — подчеркнул Комиссаров в ходе заседания наблюдательного совета конкурса "Лидеры России".

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Напомним, регистрация на пятый сезон кадрового конкурса "Лидеры России", организованного президентской платформой "Россия — страна возможностей", началась накануне. Поучаствовать в нём смогут руководители в возрасте до 55 лет из РФ и других государств. Управленческий опыт должен быть не менее двух лет. В числе главных призов — грант в размере одного миллиона рублей на обучение, а иностранцы могут претендовать на получение российского гражданства по упрощённой системе.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Владимир Астапкович

Никита Никонов
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