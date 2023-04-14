КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

14 апреля, 10:36

Объявлены даты проведения просветительского марафона "Знание.Первые"

<p>Фото предоставлено Лайфу организаторами марафона</p>

Фото предоставлено Лайфу организаторами марафона

Просветительский марафон "Знание.Первые" пройдёт с 24 по 26 апреля в Центральном Манеже в Москве, а также на площадках в Екатеринбурге, Архангельске, Пятигорске и Луганске. Об этом Лайфу сообщили организаторы мероприятия.

Общество "Знание" и Минпросвещения создали объединение для школьников "Сила — в знании"

Общество "Знание" и Минпросвещения создали объединение для школьников "Сила — в знании"

Среди лекторов "Знание.Первые" — вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, министр финансов Антон Силуанов, министр просвещения Сергей Кравцов, мэр Москвы Сергей Собянин, советник по корпоративному развитию "Яндекса" Алексей Кудрин, директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв и многие другие. Их выступления будут транслироваться в прямом эфире на сайте https://marathon.znanierussia.ru, а также в группе Российского общества "Знание" во "ВКонтакте".

"В основе концепции марафона — современная Россия, страна стремительных изменений, и её будущее зависит от каждого из нас. Трёхдневная программа объединена идеей поэтапной трансформации героя нашего времени — человека действующего", — сообщают организаторы.

Во время первого дня марафона под лозунгом "Время действий" молодые люди узнают, куда направлен вектор политического развития страны, что происходит в разных отраслях экономики, чего достигла наука, к чему стремятся культура и искусство. Речь также пойдёт о задачах, которые ставит государство и современное общество перед молодёжью. Всё это важно знать, чтобы понять текущие условия, определить свои возможности, выбрать ориентиры и поставить цели для движения вперёд.

Лейтмотив второго дня — "Человек действующий". Лекторы "Знание.Первые" расскажут, какие качества необходимы молодёжи сегодня и почему наибольшего успеха достигают социально ответственные, вовлечённые, активные граждане своей страны. Именно такие люди из России и зарубежья поделятся своими историями успеха с участниками марафона, помогут слушателям увидеть самые актуальные сферы и направления для самореализации.

Программа третьего дня под названием "Траектория карьеры" будет посвящена возможностям молодёжи в сегодняшней России. Лекции, дискуссии и интервью раскроют тенденции на рынке труда, многообразие вариантов трудоустройства для молодых специалистов, а также запросы на новые профессии в разных сферах деятельности.

"Герой нашего времени — человек действующий. Лекторы марафона "Знание.Первые" помогут молодым людям осознать себя в этой роли и увидеть возможности в историческую эпоху перемен. Участники марафона из первых уст — от успешных лидеров и наставников — узнают об укреплении государственного суверенитета, научно-технических инновациях, прорывах в бизнесе, движущей силе спорта и искусства, узнают об истинных ценностях и победах сильных, целеустремлённых людей", — комментирует генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Общество "Знание" начало приём заявок на третий сезон просветительской премии

Общество "Знание" начало приём заявок на третий сезон просветительской премии

Ранее общество "Знание" сообщило о запуске цикла военно-патриотических форумов для школьников и студентов "Знание о героях". Целый год в 28 регионах России будут проходить просветительские лекции, мастер-классы и прочие мероприятия. Лекторами выступят историки, учёные, общественные деятели, Герои России и участники СВО.

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Общество Знание
  • Пресс-релизы

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров