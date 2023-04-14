Объявлены даты проведения просветительского марафона "Знание.Первые"

Просветительский марафон "Знание.Первые" пройдёт с 24 по 26 апреля в Центральном Манеже в Москве, а также на площадках в Екатеринбурге, Архангельске, Пятигорске и Луганске. Об этом Лайфу сообщили организаторы мероприятия.

Среди лекторов "Знание.Первые" — вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, министр финансов Антон Силуанов, министр просвещения Сергей Кравцов, мэр Москвы Сергей Собянин, советник по корпоративному развитию "Яндекса" Алексей Кудрин, директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв и многие другие. Их выступления будут транслироваться в прямом эфире на сайте https://marathon.znanierussia.ru, а также в группе Российского общества "Знание" во "ВКонтакте".

"В основе концепции марафона — современная Россия, страна стремительных изменений, и её будущее зависит от каждого из нас. Трёхдневная программа объединена идеей поэтапной трансформации героя нашего времени — человека действующего", — сообщают организаторы.

Во время первого дня марафона под лозунгом "Время действий" молодые люди узнают, куда направлен вектор политического развития страны, что происходит в разных отраслях экономики, чего достигла наука, к чему стремятся культура и искусство. Речь также пойдёт о задачах, которые ставит государство и современное общество перед молодёжью. Всё это важно знать, чтобы понять текущие условия, определить свои возможности, выбрать ориентиры и поставить цели для движения вперёд.

Лейтмотив второго дня — "Человек действующий". Лекторы "Знание.Первые" расскажут, какие качества необходимы молодёжи сегодня и почему наибольшего успеха достигают социально ответственные, вовлечённые, активные граждане своей страны. Именно такие люди из России и зарубежья поделятся своими историями успеха с участниками марафона, помогут слушателям увидеть самые актуальные сферы и направления для самореализации.

Программа третьего дня под названием "Траектория карьеры" будет посвящена возможностям молодёжи в сегодняшней России. Лекции, дискуссии и интервью раскроют тенденции на рынке труда, многообразие вариантов трудоустройства для молодых специалистов, а также запросы на новые профессии в разных сферах деятельности.

"Герой нашего времени — человек действующий. Лекторы марафона "Знание.Первые" помогут молодым людям осознать себя в этой роли и увидеть возможности в историческую эпоху перемен. Участники марафона из первых уст — от успешных лидеров и наставников — узнают об укреплении государственного суверенитета, научно-технических инновациях, прорывах в бизнесе, движущей силе спорта и искусства, узнают об истинных ценностях и победах сильных, целеустремлённых людей", — комментирует генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.