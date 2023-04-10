Общество "Знание" начало приём заявок на третий сезон просветительской премии
Российское общество "Знание" запустило приём заявок на свою третью ежегодную просветительскую премию. По словам генерального директора общества Максима Древаля, он продлится до 5 июня, а принять участие могут как просветители, так и соответствующие проекты.
"Номинировать можно себя или того, кого считаете достойным данной премии. Мы видим, как число заявок от года к году растёт: в прошлом году оно удвоилось — было более шести тысяч заявок. Думаю, этот год будет рекордным", — сказал он в ходе пресс-конференции.
Шорт-лист номинаций будет определён экспертными комиссией и советом в сентябре, после чего номинанты пройдут просветительскую программу и выступят в Москве перед почётным жюри. Награждение пройдёт в конце декабря в Кремлёвском дворце.
Причём в этом году у премии появились новые номинации: "За лучшую просветительскую деятельность в сфере СПО", "За вклад в просвещение в сфере "Спорт и ЗОЖ", "За общий вклад в просвещение по версии детей и подростков "Выбор первых", а также "Наставник года". Последняя, считает гендиректор, может стать особенно популярной в Год педагога и наставника. Министр просвещения России Сергей Кравцов считает, что премия подчёркивает высокий статус данной профессии.
"Её главные герои — люди и организации, внёсшие значительный вклад в просвещение. Надеемся, в этом году мы увидим ещё больше проектов в разных сферах", — заявил он.
Министр отметил, что в рамках Года педагога и наставника Минпросвещения активно сотрудничает с обществом "Знание". Более того, уже на этой неделе в Сочи планируется провести организованный совместно с обществом форум советников руководителей колледжей по воспитанию.
Для участия допускаются граждане России старше 18 лет, а также просветительские компании и проекты. Оценивать их будут в соответствии с масштабом и охватом просветительской деятельности, социальной значимостью и уникальностью. Подать заявки можно на сайте premiya.znanierussia.ru.
Ранее общество "Знание" сообщило о запуске цикла военно-патриотических форумов для школьников и студентов "Знание о героях". Целый год в 28 регионах России будут проходить просветительские лекции, мастер-классы и прочие мероприятия. Лекторами выступят историки, учёные, общественные деятели, Герои России и участники СВО.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев