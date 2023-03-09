Общество "Знание" запускает цикл военно-патриотических форумов для школьников и студентов

Российское общество "Знание" 13 марта запустит цикл военно-патриотических форумов "Знание о героях", в рамках которых школьники и студенты смогут больше узнать об истории Великой Отечественной войны. В ходе программы в 28 регионах страны на протяжении года будут проходить просветительские лекции, мастер-классы и прочие мероприятия.

"Общество "Знание" организовало цикл молодёжных военно-патриотических форумов "Знание о героях", чтобы историки, учёные, общественные деятели, Герои России и, что особенно важно, участники СВО раскрыли современной молодёжи самые важные аспекты нашей истории. Наставники проекта будут делиться личным опытом, своими взглядами и убеждениями и, конечно, отвечать на вопросы слушателей. Проект позволит молодёжи углубить знания о Родине, вдохновиться историями героев и задуматься о том, что действительно важно", — отметил гендиректор российского общества "Знание" Максим Древаль.

Программа каждого форума будет состоять из четырёх тематических блоков. Лекции первого блока посвящены памятным датам и героям ВОВ, выступления второго — борьбе с фальсификацией истории, третьего — значению в истории России региона, где проходит форум. Четвёртой составляющей программы станут встречи школьников и студентов с участниками СВО и Героями России. В общей сложности запланировано более 600 лекций, мастер-классов и других выступлений.

Цикл мероприятий откроет форум в Твери, который состоится 13 марта в парке "Россия — моя история". Следом, 15 марта, эстафету подхватит Ставрополь, а потом, 28 марта, — Казань. Форумы также пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Омске, Сургуте, Махачкале, Перми, Екатеринбурге, Саратове, Владивостоке, Ростове-на-Дону, в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР и других регионах страны. Чтобы принять участие в проекте, нужно зарегистрироваться на сайте российского общества "Знание", выбрав соответствующий регион проведения просветительского мероприятия.