Турция обвинила США в попытке создать террористическое государство

США пытаются создать "террористическое государство" рядом с Турцией, заявил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу. По его словам, эта угроза не исчезнет, пока существует американский фактор.

"Америка хочет создать рядом с нами террористическое государство. Мы принимаем меры предосторожности. Мы провели четыре крупные операции против этого. Этот риск не исчезнет без Америки. Что они [США] сделали с Афганистаном? Если бы я был американцем, я бы удручился этой ситуации. Нелегко восстанавливаться Ираку и Сирии", — сказал он в беседе с CNN Türk.

Он отметил, что борьба Анкары со взращённым США терроризмом продолжается уже более 40 лет, однако на севере того же Ирака до сих пор остаются десятки террористов. Причём недавняя операция в районе приграничного города Хаккяри была призвана нарушить логистику боевиков.