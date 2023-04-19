В Турции заявили, что Америку ненавидит весь мир
Глава МВД Турции Сойлу: Америку ненавидит весь мир, а Европа стала её пешкой
Весь мир ненавидит Соединённые Штаты, а Европа стала их пешкой. Об этом заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу на встрече с молодёжью в Стамбуле, его слова приводит Aydınlık.
"Америка продолжает терять репутацию <...> Весь мир ненавидит Америку <...> Европа — пешка Америки в Африке, все государства Африки ненавидят государства, которые их эксплуатируют", — сказал он.
По словам министра, не существует сегодня такого понятия, как Европа, ведь она — "поезд в колонне Америки". В странах ЕС нет ничего особенного. Чиновник также уверен, что Запад больше не обладает суверенитетом, но по-прежнему пытается сохранить свои привычки.
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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил о способности США обмануть в любой момент. По его словам, Вашингтон делает это чаще, чем выполняет собственные обещания.
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