В Турции заявили, что Америку ненавидит весь мир

Весь мир ненавидит Соединённые Штаты, а Европа стала их пешкой. Об этом заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу на встрече с молодёжью в Стамбуле, его слова приводит Aydınlık.

"Америка продолжает терять репутацию <...> Весь мир ненавидит Америку <...> Европа — пешка Америки в Африке, все государства Африки ненавидят государства, которые их эксплуатируют", — сказал он.

По словам министра, не существует сегодня такого понятия, как Европа, ведь она — "поезд в колонне Америки". В странах ЕС нет ничего особенного. Чиновник также уверен, что Запад больше не обладает суверенитетом, но по-прежнему пытается сохранить свои привычки.