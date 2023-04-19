В МИД заявили о сложностях с инспекциями и регистрацией новых судов в рамках зерновой сделки из-за Киева и ООН

В Совместном координационном центре в Стамбуле сейчас возникают сложности с регистрацией новых судов и проведением инспекций. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, её комментарий опубликован на сайте ведомства.

"В настоящее время на площадке Совместного координационного центра в Стамбуле действительно возникают сложности с регистрацией новых судов и проведением инспекций", — подчеркнула дипломат.

По её словам, возникают эти сложности из-за действий представителей Украины и ООН. Захарова отметила, что в Киеве, окончательно отбросив гуманитарные и элементарные приличия, хотят полностью эксплуатировать "черноморскую инициативу". При этом украинские власти откровенно злоупотребляют правилами процедуры регистрации и требуют взятки с судовладельцев ради того, чтобы получить максимальную коммерческую прибыль. В результате таких действий Киева доля получателей украинского продовольствия в нуждающихся странах сократилась до минимума — из 28,3 миллиона тонн вывезенного зерна всего 742 тысячи (2,6%), подчеркнула Захарова.

Дело в том, что владельцам "входящих" судов, которые отказались дать взятку, приходиться простаивать в ожидании регистрации не один месяц. А "выходящие" сухогрузы, выплатившие деньги украинцам и утратившие к ним интерес, вынуждены дожидаться проведения осмотра. Это всё происходит из-за того, что процесс получения заявок на регистрацию в "черноморской инициативе" находится в руках у представителей Украины, а формированием инспекционных планов занимается ООН. Восстановить порядок возможно только благодаря инициативе регистрации судов, которую осуществляют строго в рамках правил и имеющихся полномочий российские эксперты.

При этом Киев "встретил в штыки" предложение Москвы внести в регистрационные списки суда, которые направятся в Африку, а также находящиеся в очереди не один месяц. По словам Захаровой, Украина просто не захотела ставить под угрозу коррупционные схемы. В результате её представители заблокировали процесс регистрации и остановили все инспекции, включая выходящие 27 судов с 1,2 миллиона тонн груза на борту.

"Расчёт прост — запустить при помощи западников и ООН пропагандистскую машину и вновь "разыграть продовольственную карту", — заявила дипломат.