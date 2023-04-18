КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

18 апреля, 13:42

В Евросоюзе заявили о катастрофических последствиях непродления зерновой сделки

В случае непродления зерновой сделки, которую заключили Россия, Украина, Турция и ООН в 2022 году, последствия могут быть катастрофическими. Об этом заявили в представительстве Евросоюза в РФ.

"Мы можем ожидать катастрофических последствий, если зерновая сделка не будет продлена, поскольку и Украина, и Россия являются системными игроками в глобальном масштабе", — приводит РБК сообщение.

В представительстве также отметили, что Брюссель будет сожалеть, если зерновая сделка так и не будет продлена. По данным ЕС, Россия выдвигает сложные требования для продления сделки, которые в большинстве случаев не связаны с соглашением.

МИД РФ перечислил пять условий для продолжения зерновой сделки после 18 мая

МИД РФ перечислил пять условий для продолжения зерновой сделки после 18 мая

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне заявил, что ситуация с исполнением условий зерновой сделки не улучшается.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Светлана Оперук
  • Новости
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Мировая экономика
  • Политика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров