В Евросоюзе заявили о катастрофических последствиях непродления зерновой сделки

В случае непродления зерновой сделки, которую заключили Россия, Украина, Турция и ООН в 2022 году, последствия могут быть катастрофическими. Об этом заявили в представительстве Евросоюза в РФ.

"Мы можем ожидать катастрофических последствий, если зерновая сделка не будет продлена, поскольку и Украина, и Россия являются системными игроками в глобальном масштабе", — приводит РБК сообщение.

В представительстве также отметили, что Брюссель будет сожалеть, если зерновая сделка так и не будет продлена. По данным ЕС, Россия выдвигает сложные требования для продления сделки, которые в большинстве случаев не связаны с соглашением.