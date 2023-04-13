КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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13 апреля, 07:35

МИД РФ перечислил пять условий для продолжения зерновой сделки после 18 мая

<p>Россия может не продлить зерновую сделку. Фото © <a href="https://vk.com/mid?z=photo-70034991_457348056/album-70034991_193266438/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">vk.com / МИД РФ</a></p>

Россия может не продлить зерновую сделку. Фото © vk.com / МИД РФ

Российский МИД подтвердил позицию, что без решения пяти проблемных вопросов о дальнейшем продлении зерновой сделки после 18 мая говорить не приходится. Такое сообщение появилось в четверг на сайте ведомства. Дипломаты ещё раз перечислили эти пять пунктов, о которых неоднократно говорилось ранее.

"Переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты; восстановление работы аммиакопровода Тольятти – Одесса, разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений", — напомнили в дипведомстве.

ООН: Все стороны должны обеспечить полное выполнение зерновой сделки

ООН: Все стороны должны обеспечить полное выполнение зерновой сделки

Ранее в Кремле также допустили, что зерновая сделка в дальнейшем продлена не будет. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, любая сделка должна работать полноценно, а не "стоять на двух ногах". В МИДе также предупреждали, что судьба договорённостей окажется под угрозой, если никаких сдвигов в снятии преград на пути экспорта российских удобрений и зерна не будет.

Марина Калегина
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