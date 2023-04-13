МИД РФ перечислил пять условий для продолжения зерновой сделки после 18 мая
Россия может не продлить зерновую сделку. Фото © vk.com / МИД РФ
Российский МИД подтвердил позицию, что без решения пяти проблемных вопросов о дальнейшем продлении зерновой сделки после 18 мая говорить не приходится. Такое сообщение появилось в четверг на сайте ведомства. Дипломаты ещё раз перечислили эти пять пунктов, о которых неоднократно говорилось ранее.
"Переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты; восстановление работы аммиакопровода Тольятти – Одесса, разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений", — напомнили в дипведомстве.
Ранее в Кремле также допустили, что зерновая сделка в дальнейшем продлена не будет. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, любая сделка должна работать полноценно, а не "стоять на двух ногах". В МИДе также предупреждали, что судьба договорённостей окажется под угрозой, если никаких сдвигов в снятии преград на пути экспорта российских удобрений и зерна не будет.