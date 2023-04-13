МИД РФ перечислил пять условий для продолжения зерновой сделки после 18 мая

Российский МИД подтвердил позицию, что без решения пяти проблемных вопросов о дальнейшем продлении зерновой сделки после 18 мая говорить не приходится. Такое сообщение появилось в четверг на сайте ведомства. Дипломаты ещё раз перечислили эти пять пунктов, о которых неоднократно говорилось ранее.