ООН: Все стороны должны обеспечить полное выполнение зерновой сделки

Все стороны – участницы зерновой сделки должны обеспечить целостность и полное её выполнение. Об этом говорится в заявлении официального представителя генсекретаря ООН Стефана Дюжаррика.

"Всемирная продовольственная программа ООН сообщила в марте, что индекс продовольственных цен упал на 2,1%. Этот индекс упал на 20,5% в прошлом году. Возобновление черноморской зерновой инициативы в ноябре и марте способствовало этому падению. Это выражается в выгодах для миллионов семей в мире с низким доходом", — заявил Дюжаррик.

Официальный представитель генсекретаря ООН добавил, что в рамках зерновой инициативы был возобновлён очень важный источник Всемирной продовольственной программы. С августа 2023 года более полумиллиона тонн пшеницы было перевезено в ходе гуманитарных операций в Афганистане, на Африканском Роге и в Йемене. Также важно, чтобы все участники договорённостей "обеспечили целостность и полное выполнение этой инициативы".