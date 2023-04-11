ООН: Все стороны должны обеспечить полное выполнение зерновой сделки
Все стороны – участницы зерновой сделки должны обеспечить целостность и полное её выполнение. Об этом говорится в заявлении официального представителя генсекретаря ООН Стефана Дюжаррика.
"Всемирная продовольственная программа ООН сообщила в марте, что индекс продовольственных цен упал на 2,1%. Этот индекс упал на 20,5% в прошлом году. Возобновление черноморской зерновой инициативы в ноябре и марте способствовало этому падению. Это выражается в выгодах для миллионов семей в мире с низким доходом", — заявил Дюжаррик.
Официальный представитель генсекретаря ООН добавил, что в рамках зерновой инициативы был возобновлён очень важный источник Всемирной продовольственной программы. С августа 2023 года более полумиллиона тонн пшеницы было перевезено в ходе гуманитарных операций в Афганистане, на Африканском Роге и в Йемене. Также важно, чтобы все участники договорённостей "обеспечили целостность и полное выполнение этой инициативы".
Напомним, в марте зерновая сделка, которую в 2022 году заключили Турция, РФ, Украина и представители ООН, была продлена ещё на 60 дней на прежних условиях, то есть до 18 мая. Россия намерена настаивать на выполнении всех обязательств, так как опыт показал недобросовестность контрагентов. Ранее МИД РФ назвал условия для продления зерновой сделки на 120, а не на 60 дней.
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