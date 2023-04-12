В Кремле допустили, что зерновая сделка в дальнейшем продлена не будет

Зерновая сделка была продлена только на 60 дней, потому что российская её часть не работает. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сделка была продлена на 60 дней, а не полностью — исключительно в связи с тем, что ровно половина этой сделки так называемой не работала и не работает до сих пор. Мы знаем, что представители Организации Объединённых Наций прикладывают определённые усилия, но у них не всё получается, по-прежнему вторая половина сделки не работает и эти условия не выполняются", — сказал официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, любая сделка должна работать полноценно, а не "стоять на двух ногах". Поэтому, подчеркнул он, маловероятно, что в дальнейшем она будет продлена.