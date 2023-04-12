В Кремле допустили, что зерновая сделка в дальнейшем продлена не будет
Песков: Российская часть зерновой сделки по-прежнему не работает
Зерновая сделка была продлена только на 60 дней, потому что российская её часть не работает. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сделка была продлена на 60 дней, а не полностью — исключительно в связи с тем, что ровно половина этой сделки так называемой не работала и не работает до сих пор. Мы знаем, что представители Организации Объединённых Наций прикладывают определённые усилия, но у них не всё получается, по-прежнему вторая половина сделки не работает и эти условия не выполняются", — сказал официальный представитель Кремля.
По словам Пескова, любая сделка должна работать полноценно, а не "стоять на двух ногах". Поэтому, подчеркнул он, маловероятно, что в дальнейшем она будет продлена.
Напомним, в марте зерновая сделка, которую в 2022 году заключили Турция, РФ, Украина и представители ООН, была продлена ещё на 60 дней на прежних условиях, то есть до 18 мая. Россия намерена настаивать на выполнении всех обязательств, так как опыт показал недобросовестность контрагентов. Ранее МИД РФ назвал условия для продления зерновой сделки на 120, а не на 60 дней.
Shutterstock