В Кремле назвали перспективы зерновой сделки не очень радужными

Перспективы по продлению зерновой сделки, которую в 2022 году заключили Турция, Россия, Украина и представители ООН, в настоящее время не выглядят очень оптимистичными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Они по-прежнему не столь радужны", — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что, к сожалению, нет позитивных тенденций с исправлением положения дел по второй части соглашения, которая касается вывоза российской сельхозпродукции и удобрений.