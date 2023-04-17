В Кремле назвали перспективы зерновой сделки не очень радужными
Песков: Ситуация с исполнением условий зерновой сделки не улучшается
Перспективы по продлению зерновой сделки, которую в 2022 году заключили Турция, Россия, Украина и представители ООН, в настоящее время не выглядят очень оптимистичными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Они по-прежнему не столь радужны", — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.
Песков добавил, что, к сожалению, нет позитивных тенденций с исправлением положения дел по второй части соглашения, которая касается вывоза российской сельхозпродукции и удобрений.
Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский оценил вероятность продления зерновой сделки в 50%. По его словам, всё дело в том, что Москву не устраивает реализация второй части договорённостей.
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