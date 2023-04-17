КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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17 апреля, 10:22

В Кремле назвали перспективы зерновой сделки не очень радужными

Песков: Ситуация с исполнением условий зерновой сделки не улучшается

Перспективы по продлению зерновой сделки, которую в 2022 году заключили Турция, Россия, Украина и представители ООН, в настоящее время не выглядят очень оптимистичными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Они по-прежнему не столь радужны", — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что, к сожалению, нет позитивных тенденций с исправлением положения дел по второй части соглашения, которая касается вывоза российской сельхозпродукции и удобрений.

МИД РФ перечислил пять условий для продолжения зерновой сделки после 18 мая

МИД РФ перечислил пять условий для продолжения зерновой сделки после 18 мая

Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский оценил вероятность продления зерновой сделки в 50%. По его словам, всё дело в том, что Москву не устраивает реализация второй части договорённостей.

Обложка ©

Getty Images / TUR Ministry of National Defence / Handout

Александр Юнашев
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