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11 апреля, 02:45

Имитация деятельности: Полянский оценил вероятность продления зерновой сделки

Полянский считает, что вероятность продления зерновой сделки составляет 50%

Вероятность пробления зерновой сделки составляет 50%. Такой прогноз в интервью газете "Известия" дал заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, всё дело в том, что Москву не устраивает реализация второй части договорённостей.

"Шансы продления зерновой сделки — 50 на 50: либо будет, либо нет. Мы абсолютно недовольны тем, как реализуется вторая часть пакетной договорённости. С первой — по вывозу украинского зерна — всё понятно, на ней как раз и сфокусировано внимание, но вторая, касающаяся вывоза российской сельхозпродукции и удобрений, остаётся в тени", — пояснил дипломат.

По его словам, Америка и Европа ничего не делают для того, чтобы сделка работала без проблем. Полянский заметил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш совместно с сотрудниками демонстрирует лишь имитацию деятельности.

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Напомним, зерновая сделка, которую в 2022 году заключили Турция, Россия, Украина и представители ООН, в середине марта была продлена ещё на 60 дней на прежних условиях. Москва намерена добиваться выполнения всех обязательств, так как опыт показал недобросовестность контрагентов.

Обложка ©

t.me / Дмитрий Полянский

Оксана Попова
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