FT: Основной конкурент Эрдогана хочет возобновить переговоры о вступлении в ЕС

Лидер турецкой оппозиции и главный конкурент действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих выборах Кемаль Кылычдароглу при условии победы планирует возобновить переговоры о вступлении страны в Евросоюз. Об этом пишет Financial Times.

Прямой цитаты политика издание не приводит. Кылычдароглу заявил журналистам, что незамедлительно примет меры, чтобы вновь начать переговоры о евроинтеграции с Брюсселем. При этом он намерен поддерживать экономические отношения с Москвой, хотя он и его союзники не считают правильным проведение Россией спецоперации на Украине.

"Независимость судебной системы, свобода СМИ, свобода слова — всё это нужно вернуть… [Нашими приоритетами являются] экономика и демократия", — сказал Кылычдароглу.

Кроме того, политик также намерен разобраться в финансовой ситуации в стране, так как курс турецкой лиры стремительно снижается, а инфляция достигла 50 процентов.