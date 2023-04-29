FT: Основной конкурент Эрдогана хочет возобновить переговоры о вступлении в ЕС
Лидер турецкой оппозиции и главный конкурент действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих выборах Кемаль Кылычдароглу при условии победы планирует возобновить переговоры о вступлении страны в Евросоюз. Об этом пишет Financial Times.
Прямой цитаты политика издание не приводит. Кылычдароглу заявил журналистам, что незамедлительно примет меры, чтобы вновь начать переговоры о евроинтеграции с Брюсселем. При этом он намерен поддерживать экономические отношения с Москвой, хотя он и его союзники не считают правильным проведение Россией спецоперации на Украине.
"Независимость судебной системы, свобода СМИ, свобода слова — всё это нужно вернуть… [Нашими приоритетами являются] экономика и демократия", — сказал Кылычдароглу.
Кроме того, политик также намерен разобраться в финансовой ситуации в стране, так как курс турецкой лиры стремительно снижается, а инфляция достигла 50 процентов.
Ранее Лайф писал, что действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был вынужден внезапно прервать интервью в прямом эфире из-за плохого самочувствия. Как выяснилось, он подхватил желудочный грипп. Диалог был остановлен в тот момент, когда журналист спросил о будущих перестановках в Кабинете министров. В соцсетях обеспокоились состоянием здоровья политика. Политолог Евгения Войко объяснила, как это скажется на исходе выборов.