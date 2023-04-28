"Инфаркт" Эрдогана привёл к смене фаворита на выборах президента Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отстаёт от своего главного соперника Кемаля Кылычдароглу на предстоящих выборах главы государства согласно опросу Motto и Bulgu Research. Об этом сообщает газета Duvar.

По данным исследователей, оппозиционный политик получит большинство голосов как в первом, так и во втором туре выборов. Так, на вопрос "за какого кандидата вы бы проголосовали на президентских выборах, если бы они состоялись в это воскресенье?", 49,5% респондентов выбрали Кылычдароглу, а 41,5% — Эрдогана. В случае со вторым туром получились следующие результаты: 51,4% за оппозиционера и 41,5% за действующего президента.

А вот правящая Партия справедливости и развития (AKP), согласно результатам опроса, опережает крупнейшую оппозиционную Республиканскую народную партию (CHP) — 34,2% и 33% соответственно.

Президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 14 мая. Помимо Эрдогана и Кылычдароглу на пост главы государства претендуют кандидат от альянса Ata Синан Оган и лидер партии Memleket Мухаррем Индже. Если в первом туре никто не наберёт более 50% голосов, то 28 мая состоится второй тур.