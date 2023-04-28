"Инфаркт" Эрдогана: Что происходит в Турции Какова политическая ситуация в Турции и что ждёт Россию в случае проигрыша Эрдогана, рассказали политологи. 27 апреля, 23:40 Реджеп Эрдоган. Обложка © ТАСС / ZUMA

Здоровье Эрдогана

После инцидента в прямом эфире, когда главе Турции Реджепу Эрдогану стало плохо, слухи о болезни просто заполонили турецкую блогосферу и СМИ. Но в пресс-службе президента заверили, что это лишь простуда. Поводом для инсинуаций и трактовок, что главу страны разбил инфаркт, стал перенос второго подряд предвыборного мероприятия. Пока известно точно только то, что все встречи и поездки отменены. Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что состояние лидера республики улучшается. В России отметили, что Кремлю неизвестно о каких-либо проблемах со здоровьем президента Турции. Сейчас политологи и эксперты гадают, насколько граждане страны будут готовы отдать свой голос за "простуженного" президента на выборах 14 мая 2023 года.

По одной из версий, здоровье турецкого лидера могло ухудшиться на фоне недавно завершившегося Рамадана и поста. Во время поста в 2006 году Эрдоган уже терял сознание на публике. Согласно СМИ, ему якобы делали операцию на кишечнике и находили онкологию. Позднее в Турции было заведено уголовное дело о дезинформации.

Выборы президента в Турции

— В Турции сложилась непростая ситуация. Нынешний президент находится, что называется, на дробях со своим оппонентом от оппозиционной партии Кемалем Кылычдароглу, это факт. Опросы общественного мнения в стране и вне её это доказывают: восемь из десяти человек отдают перевес на предстоящих выборах оппоненту главы Турции, — сказал Лайфу профессор кафедры востоковедения МГИМО Сергей Дружиловский.

Кемаль Кылычдароглу. Фото © Shutterstock

По его словам, у Анкары сейчас много проблем. За всё отвечает президент, потому что он санкционировал принятие в 2017 году поправок в Конституцию, согласно которым он стал единоличным правителем, когда его указы равны по весу решениям, принимаемым парламентом.

Эксперт напоминает, что партия Эрдогана находится у власти последние 20 лет, по сравнению с предыдущими правителями они многое сделали для страны. Но в последние годы экономика Турции пробуксовывает. Несмотря на заявки стать региональным лидером, достичь этого в ожидаемой мере не удалось.

— Голосовать будет турецкий народ, который сам себя уважает и любит, не думаю, что на выборы повлияет давление или заявления извне, — отметил Дружиловский. — На него повлияют лишь экономические, политические и социальные итоги развития республики. Дело в том, что сейчас общество расколото и существует процент не определившихся, он и может сыграть определённую роль при голосовании.

Отношения России и Турции развиваются и сильно зависят от межличностных отношений, контекста условий и так далее. С Эрдоганом у России давние связи. В случае прихода к власти Кемаля Кылычдароглу может возникнуть множество проблем в разных сферах сотрудничества, считают эксперты.

Что будет с проектами России в случае проигрыша Эрдогана

— При Эрдогане Турция становится для России ключевым экономическим хабом, через который будут реализовываться не только проекты в области параллельного импорта природного газа, но и экспорта электроэнергии, — говорит тюрколог Владимир Аватков. — Причём в последнем случае речь идёт о продаже продукции высокого передела, которой является производимое на атомной электростанции электричество.

— Несмотря на определённо другую риторику оппозиции, они вряд ли смогут что-то сделать с уже существующими проектами. АЭС уже введена, "Турецкий поток" постепенно набирает обороты, стране необходимо оправиться от землетрясения и восстановить энергобезопасность страны. Хотя в перспективе отказ от проектов возможен, — не исключает политолог и востоковед Камран Гасанов.

Встреча президента РФ Путина и президента Турции Эрдогана. Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Что касается проектов, которые находятся в стадии реализации, например параллельного импорта, газового хаба и других, то тут оппозиция не будет спешить. Поскольку они больше ориентированы на мнение США и ЕС. Здесь могут возникнуть проблемы, объясняет эксперт.

Но приход оппозиции не просто остановит совместные с Россией проекты, но и кардинально может изменить ситуацию для НАТО. Так как замена турецкого лидера грозит Москве открытием проливов Босфора и Дарданеллы для кораблей Северного альянса и ВМС США. А это фактически означает готовность к эскалации между Россией и НАТО.

Вбросы оппозиции

— Кемаль Кылычдароглу повернёт на Запад, и это никак не удовлетворит ближайших соседей Турции, например Иран. Поэтому вбросы, что турецкую оппозицию поддерживает бизнес-элита Тегерана, могут исходить лишь от оппозиции, сидящей где-то в Париже. Более проиранского кандидата, чем Эрдоган, я не вижу, — говорит Сергей Дружиловский.

— Хотя говорить о монолитности иранских элит не приходится. Внутри явно произошёл некий раскол между двумя фракциями, — отмечает востоковед, научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня. — Условно жёсткой линией как внутри страны, так и в регионе является линия Верховного совета по политике в регионе, но относительно внутренних решений и политики ЕС они занимают более мягкую линию. О чём свидетельствует недавняя попытка в парламенте Ирана провести импичмент главе МИДа. И основная причина, почему парламентарии пошли на этот шаг, стала претензия, почему министр не смог смягчить санкции Запада в отношении Ирана. Связано это с тупиковой ситуацией по ядерной сделке.

Понятно, что на всех этих инфоповодах играет турецкая оппозиция, а медиамашина Запада максимально выжимает пиар для своих ставленников, но российские политологи буквально называют действующего главу страны "крепким орешком", который докажет своё лидерство.

Авторы Дмитрий Шестопалов