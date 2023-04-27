Выздоравливающий Эрдоган передал привет избирателям через своего министра

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил об улучшении состояния президента Реджепа Эрдогана после перенесённой инфекции. По его словам, турецкий лидер уже в порядке и в самом скором времени намерен продолжить работу в рамках предвыборной кампании.

Напомним, что двумя днями ранее 69-летний Реджеп Эрдоган внезапно прервал интервью в прямом эфире, почувствовав недомогание. Позже в офисе президента заявили, что турецкий лидер подхватил желудочный грипп. Позже в ряде СМИ появилась информация о том, что политик якобы перенёс инфаркт. Все выступления Эрдогана 26 апреля были отменены, как и намеченное на 27 апреля интервью четырём телеканалам. Однако ради одного мероприятия политик всё же сделал исключение — сегодня президент Турции намерен в онлайн-формате принять участие в церемонии открытия атомной электростанции "Аккую".