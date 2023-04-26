В Турции анонсировали мероприятие с участием Эрдогана, несмотря на его болезнь

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен в четверг, 27 апреля, принять участие в публичном мероприятии, несмотря на свою болезнь. Об этом заявил депутат от правящей Партии справедливости и развития и её зампред Эркан Кандемир.