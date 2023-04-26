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26 апреля, 19:08

В Турции анонсировали мероприятие с участием Эрдогана, несмотря на его болезнь

Депутат Кандемир: Эрдоган онлайн поучаствует в церемонии на АЭС "Аккую"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен в четверг, 27 апреля, принять участие в публичном мероприятии, несмотря на свою болезнь. Об этом заявил депутат от правящей Партии справедливости и развития и её зампред Эркан Кандемир.

"Наш президент примет участие в церемонии открытия атомной электростанции "Аккую", которая состоится завтра, в онлайн-формате", — написал он в "Твиттере"

Политолог рассказала, повлияет ли плохое самочувствие Эрдогана на исход выборов в Турции

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Напомним, 25 апреля Эрдоган был вынужден внезапно прервать интервью в прямом эфире из-за плохого самочувствия. Как оказалось, он подхватил желудочный грипп. Беседа была остановлена в тот момент, когда журналист задал вопрос о будущих перестановках в кабинете министров. В соцсетях обеспокоились, чем же была вызвана такая длинная пауза в прямом эфире. На 26 апреля публичные встречи Эрдогана были отменены. И это всё перед президентскими выборами в Турции, которые пройдут 14 мая. В этот же день граждане изберут членов парламента.

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kremlin.ru

Андрей Григорьев
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