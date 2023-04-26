Эрдоган отменил публичные выступления из-за состояния здоровья
Президент Турции Тайип Эрдоган по совету врачей отменил запланированные на 26 апреля публичные выступления. Такое решение политик принял после того, как ему внезапно стало плохо на интервью.
"Я благодарю всех, кто пожелал мне выздоровления в связи с лёгким недомоганием, произошедшим в эфире. По совету врачей сегодня я буду отдыхать и останусь дома", — написал он в "Твиттере".
Напомним, Эрдоган был вынужден внезапно прервать интервью в прямом эфире из-за плохого самочувствия. Как оказалось, он подхватил желудочный грипп. Беседа была остановлена в тот момент, когда журналист задал вопрос о будущих перестановках в кабинете министров. В соцсетях обеспокоились, чем же была вызвана такая длинная пауза в прямом эфире.
ТАСС / Zuma