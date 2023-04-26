Эрдоган отменил публичные выступления из-за состояния здоровья

Президент Турции Тайип Эрдоган по совету врачей отменил запланированные на 26 апреля публичные выступления. Такое решение политик принял после того, как ему внезапно стало плохо на интервью.

"Я благодарю всех, кто пожелал мне выздоровления в связи с лёгким недомоганием, произошедшим в эфире. По совету врачей сегодня я буду отдыхать и останусь дома", — написал он в "Твиттере".