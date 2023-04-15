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15 апреля, 12:57

Опубликован прогноз на президентские выборы в Турции

Глава МВД Турции прогнозирует победу Эрдогана в первом туре выборов президента

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган победит на предстоящих выборах в первом туре. Такой прогноз дал министр МВД страны Сулейман Сойлу, который является соратником главы государства по правящей Партии справедливости и развития.

"По данным на сегодняшний день мы побеждаем на президентских выборах в первом туре. Будет в районе 51–51,5% голосов. Говорю это совершенно чётко", — сказал Сойлу в эфире телеканала TGRT.

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Министр считает, что по мере проведения избирательной кампании разница в количестве голосов между Эрдоганом и его оппонентами будет только увеличиваться.

Глава компании по опросам общественного мнения "Оптимар" Хильми Ташдеми, в свою очередь, предрекает второй тур. По её словам, которые приводит портал Internet Haber, действующий президент наберёт 45,9%, а его основной конкурент — лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу — 43,9%. Ключевым фактором может стать выбор молодёжи, так как в голосовании впервые примут участие восемь миллионов жителей страны.

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Напомним, президентские выборы в Турции пройдут 14 мая. В этот же день граждане изберут членов парламента.

Обложка ©

Getty Images / Laszlo Balogh

Никита Никонов
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