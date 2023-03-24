"Представляет угрозу": Соперник Эрдогана хочет вывести Турцию из НАТО при успехе на выборах

Лидер партии "Родина" Догу Перинчек, являющийся одним из кандидатов на пост президента Турции, заявил, что в случае успеха на выборах выведет страну из НАТО. Его слова приводит РИА "Новости".

"Решение нашей партии о выходе из НАТО и его обоснование очень весомы. Согласно опросам, 80% жителей Турции в настоящее время считают Соединённые Штаты Америки угрозой, 70% турецкого народа считают Россию и Китай друзьями", — подчеркнул политик.