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24 марта, 02:16

"Представляет угрозу": Соперник Эрдогана хочет вывести Турцию из НАТО при успехе на выборах

Кандидат в президенты Турции Перинчек пообещал выйти из НАТО в случае победы

Лидер партии "Родина" Догу Перинчек, являющийся одним из кандидатов на пост президента Турции, заявил, что в случае успеха на выборах выведет страну из НАТО. Его слова приводит РИА "Новости".

"Решение нашей партии о выходе из НАТО и его обоснование очень весомы. Согласно опросам, 80% жителей Турции в настоящее время считают Соединённые Штаты Америки угрозой, 70% турецкого народа считают Россию и Китай друзьями", — подчеркнул политик.

Перинчек добавил, что Североатлантический альянс "представляет единственную угрозу для Турции".

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Ранее Лайф рассказывал, что действующий турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подал заявку на участие в выборах главы государства. Также это сделал единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

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nato.int

Артур Лапсаков
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