Эрдоган официально подал заявку на участие в выборах президента Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально подал заявку в качестве кандидата в лидеры страны на предстоящих выборах 14 мая. Обращение он направил в Высший избирательный совет (Центризбирком).

Документы для регистрации Эрдогана привезли в ЦИК представители его Партии справедливости и развития. Об этом сообщают местные телеканалы.

Бороться за пост президента намерены 18 турецких политиков. Считается, что основным конкурентом нынешнего главы государства станет председатель основной оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу.