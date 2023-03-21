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21 марта, 13:04

Эрдоган официально подал заявку на участие в выборах президента Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально подал заявку в качестве кандидата в лидеры страны на предстоящих выборах 14 мая. Обращение он направил в Высший избирательный совет (Центризбирком).

Документы для регистрации Эрдогана привезли в ЦИК представители его Партии справедливости и развития. Об этом сообщают местные телеканалы.

В турецкой политике может появиться новый Реджеп Тайип Эрдоган

В турецкой политике может появиться новый Реджеп Тайип Эрдоган

Бороться за пост президента намерены 18 турецких политиков. Считается, что основным конкурентом нынешнего главы государства станет председатель основной оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о начале подготовки к проведению выборов президента и парламента.

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kremlin.ru

Илья Суриков
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