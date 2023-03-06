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6 марта, 18:54

Турецкая оппозиция объявила имя соперника Эрдогана на выборах президента

Турецкая оппозиция объявила имя единого кандидата на выборах президента 14 мая

<p>ТАСС/ IMAGO/Turkish presidency, © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D1%87%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%83,_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

ТАСС/ IMAGO/Turkish presidency, © Wikipedia

Лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу стал единым кандидатом от оппозиционного "Народного альянса" на всеобщих выборах в Турции, запланированных на 14 мая. Он станет соперником нынешнего главы государства, кандидата от "Республиканского альянса" Реджепа Тайипа Эрдогана.

Имя кандидата от оппозиции обнародовал глава партии "Счастье" Темель Карамоллаоглу в штаб-квартире партии. Решение принято на встрече "стола шести" – собрании оппозиционного блока.

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Андрей Бражников
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