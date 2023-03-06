Турецкая оппозиция объявила имя соперника Эрдогана на выборах президента

Лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу стал единым кандидатом от оппозиционного "Народного альянса" на всеобщих выборах в Турции, запланированных на 14 мая. Он станет соперником нынешнего главы государства, кандидата от "Республиканского альянса" Реджепа Тайипа Эрдогана.