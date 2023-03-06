Турецкая оппозиция объявила имя соперника Эрдогана на выборах президента
Турецкая оппозиция объявила имя единого кандидата на выборах президента 14 мая
ТАСС/ IMAGO/Turkish presidency, © Wikipedia
Лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу стал единым кандидатом от оппозиционного "Народного альянса" на всеобщих выборах в Турции, запланированных на 14 мая. Он станет соперником нынешнего главы государства, кандидата от "Республиканского альянса" Реджепа Тайипа Эрдогана.
Имя кандидата от оппозиции обнародовал глава партии "Счастье" Темель Карамоллаоглу в штаб-квартире партии. Решение принято на встрече "стола шести" – собрании оппозиционного блока.
Ранее стало известно, что в Турции не планируют переносить выборы президента из-за мощных землетрясений.