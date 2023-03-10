Эрдоган подписал указ о проведении 14 мая выборов президента и парламента Турции

"Я подписал указ о проведении 14 мая выборов президента и парламента. С момента публикации 11 марта этого решения в официальной газете начнётся процесс подготовки к голосованию", — сообщил Эрдоган.

Напомним, ещё в начале года Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 14 мая, хотя изначально голосование хотели провести 18 июня. Однако позже в стране произошло мощное землетрясение, в результате которого погибло более 47 тысяч человек. Местные политики не исключали, что из-за такого масштабного бедствия придётся переносить дату выборов.