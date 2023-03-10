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10 марта, 11:42

Эрдоган подписал указ о проведении 14 мая выборов президента и парламента Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о начале подготовки к проведению выборов президента и парламента, они должны состояться 14 мая.

"Я подписал указ о проведении 14 мая выборов президента и парламента. С момента публикации 11 марта этого решения в официальной газете начнётся процесс подготовки к голосованию", сообщил Эрдоган.

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Напомним, ещё в начале года Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 14 мая, хотя изначально голосование хотели провести 18 июня. Однако позже в стране произошло мощное землетрясение, в результате которого погибло более 47 тысяч человек. Местные политики не исключали, что из-за такого масштабного бедствия придётся переносить дату выборов.

Обложка ©

ТАСС / dpa / picture-alliance / Christoph Soeder

Александра Вишнякова
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